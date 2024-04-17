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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۵۳

معاون سازمان سنجش خبر داد:

مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۳۱ فروردین برگزار می شود

مرحله غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی ۳۱ فروردین برگزار می شود

معاون آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون مرحله غیرمتمرکز بیست و نهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در روز جمعه ۳۱ فروردین ماه سال جاری در مراکز مناطق ۱۰ گانه کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صدر با اعلام این خبر، افزود: مرحله غیرمتمرکز بیست و نهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته های زبان و ادبیات فارسی، علوم جغرافیا، علوم اقتصادی، الهیات و معارف اسلامی، علوم‌ تربیتی، حقوق، روانشناسی، علوم ‌زمین، شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی، آمار، ریاضی، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)، سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به مراکز برگزارکننده المپیاد دانشجویی کشور گفت: دانشگاه‌های تربیت مدرس، مازندران، تبریز، بوعلی سینا همدان، رازی کرمانشاه، اصفهان، شیراز، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز و فردوسی مشهد مراکز برگزارکننده این آزمون هستند.

صدر خاطر نشان کرد: منتخبین المپیاد غیرمتمرکز به همراه منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز (آزمون کارشناسی ارشد) که اسامی آنها از طریق درگاه مرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام خواهد شد، می توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور در اوایل مرداد ماه سال ۱۴۰۳ شرکت کنند.

کد مطلب 6081290

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