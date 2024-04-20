حمله پهپادی اوکراین به مناطق مسکونی «بلگورود»/ دو نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار استان بلگورود با انتشار بیانیهای در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که در نتیجه حمله پهپادی ارتش اوکراین به مناطق مسکونی این منطقه دستکم دو نفر کشته شدند.
وی دراینباره گفت: دادههای اولیه نشان میدهد که در پس سقوط دو پهپاد در مناطق مسکونی در روستای بوروز، یک خانه کاملا در آتش سوخت و در نتیجه آن دو نفر جان باختند و یک خانه دیگر نیز بهشدت آسیب دیده است.
ویاچسلاو گلادکوف پنجشنبه گذشته نیز اعلام کرد که پدافند هوایی ارتش روسیه ۲۱ پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در این منطقه رهگیری و منهدم کرد.به گفته گلادکوف در این حادثه دستکم یک نفر زخمی شده است.
وزارت دفاع روسیه نیز سهشنبه گذشته با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در نتیجه درگیری ها در مناطق مختلف بسیاری از تجهیزات نظامی ارتش اوکراین منهدم شد. در این بیانیه آمده است که «در درگیری میان نیروهای روسی و اوکراینی در محور دونتسک، ارتش اوکراین ۴۲۰ نظامی خود را از دست داد. علاوه بر این یک تانک و یک هویتزر ارتش اوکراین هم منهدم شد. نیروهای روسیه موفق شدند مواضع خود را در این محور بهبود بخشند.»
بنا به این گزارش، نیروهای مسلح روسیه همچنین مواضع خود را در محور آودیوکا بهبود بخشیدند. در این محور نیروهای روسی ۷ حمله اوکراین را دفع کردند.
در نتیجه درگیری در این محور نیز ۲۹۵ نیروی نظامی اوکراینی کشته شدند. یک تانک ارتش اوکراین هم منهدم شد. در درگیری در محور دونتسک جنوبی تلفات ارتش اوکراین به بیش از ۹۰ نیروی نظامی رسید. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی روسیه ۲۷۰ پهپاد و ۶ موشک هیمارس ارتش اوکراین را سرنگون کردند.
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