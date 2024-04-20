نسل جدید ورزش ایران باید با سیره و منش شهدای ورزشکار آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اول اردیبهشت سالروز تولد شهید ابراهیم هادی در تقویم رسمی کشور به عنوان روز «شهدای ورزشکار» نامگذاری شده است.

به همین مناسب امروز امروز شنبه اول اردیبهشت جامعه ورزشکار با حضور در بهشت زهرا و گلزار شهدای ورزش، این ضمن بزرگداشت این روز، یاد و خاطره تمام شهدا و به ویژه شهدای ورزشکار را گرامی داشتند.

در این مراسم که با حضور خانواده شهدا برگزار شد، محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک، مناف هاشمی و مهین فرهادی زاد دبیرکل و نایب رییس کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی عضو هیات اجرایی، سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته و ... حضور داشتند.

قهرمانان امروز، قهرمانان دیروز را بشناسند

مهدی میرجلیلی رییس سازمان بسیج ورزشکاران هم از افراد حاضر در مراسم امروز بود. او در این مراسم با اشاره به اینکه سالروز تولد شهید ابراهیم هادی به عنوان روز «شهدای ورزشکار» نامگذاری شده است، گفت: ورزش ایران ۵ هزار شهید در دوران دفاع مقدس و ۷۳۵ ورزشکار را هم به عنوان شهدای مدافع حرم تقدیم انقلاب کرده است. این تعداد شهید ورزشکار برای ما فرصت و غنیمت است.

وی در مورد هدف از برگزاری این مراسم تصریح کرد: هدف ما از برگزاری این نوع مراسمات این است که قهرمانان امروز با قهرمانان دیروز آشنا شوند، پیوند بخورند و سیره و منش شهدا را به خوبی بشناسند و آن را در زندگی خود جاری کنند.

میرجلیلی تاکید کرد: برای این روز برنامه های زیادی جهت اجرا در سراسر کشور پیش بینی شده است که تجلیل از خانواده شهدا، عطرافشانی گلزار شهدا و ... از جمله آنها است.

ورزشی ها تا پای جان در مسیر شهدا هستند

همچنین در این مراسم علی احدی مدیرکل دفتر فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه یاد و خاطره شهدای ورزشکار و به ویژه شهید ابراهیم هادی که اول اردیبهشت سالروز شهادت او به نام «شهدای ورزشکار» نامگذاری شده است را گرامی می داریم، گفت: جامعه ورزش دور هم شدند تا نشان دهند مقام شهدا را همیشه تجلیل می‌کنند.

احدی تاکید کرد: جمعیت خوبی از ورزشی‌ها در این مراسم حاضر بودند و پیمان بستند تا پای جان در مسیر شهدا باشند.

در حاشیه مراسمی که امروز در گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار شد از خانواده شهدای ورزشکار تجلیل شد.