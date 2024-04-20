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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۳

قیمت طلا و سکه یک اردیبهشت۱۴۰۳/ سکه در یک قدمی کانال ۴۴ میلیون

قیمت طلا و سکه یک اردیبهشت۱۴۰۳/ سکه در یک قدمی کانال ۴۴ میلیون

بازار سکه و طلا امروز (یکم اردیبهشت) با کاهش قیمت همراه بود، در حالیکه سکه تمام بهار آزادی با نرخ ۴۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان در بازار داد و ستد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز (یکم اردیبهشت) بازار طلای تهران تا لحظه درج این خبر به ۴۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز، به ۴۰ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان رسید.

امروز نیم سکه با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات روز (۳۰ فروردین)، به قیمت ۲۶ میلیون تومان داد و ربع سکه با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ۱۶ میلیون تومان داد و ستد شد.

سکه گرمی نیز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، هفت میلیون و ۲۰۰ تومان قیمت خورد.

امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار طلای تهران با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به قیمت سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت خورد.

نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز به ۲ هزار و ۳۹۲ دلار رسید.

کد مطلب 6083177
زهره آقاجانی

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