قیمت طلا و سکه یک اردیبهشت۱۴۰۳/ سکه در یک قدمی کانال ۴۴ میلیون

به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز (یکم اردیبهشت) بازار طلای تهران تا لحظه درج این خبر به ۴۳ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز، به ۴۰ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان رسید.

امروز نیم سکه با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات روز (۳۰ فروردین)، به قیمت ۲۶ میلیون تومان داد و ربع سکه با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ۱۶ میلیون تومان داد و ستد شد.

سکه گرمی نیز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، هفت میلیون و ۲۰۰ تومان قیمت خورد.

امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار طلای تهران با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به قیمت سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت خورد.

نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز به ۲ هزار و ۳۹۲ دلار رسید.