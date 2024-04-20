تخصیص ۷۸۲ میلیون دلار برای واردات قطعات موتور!

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرده است.

بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ به میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شد. این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

همچنین در این مدت ۱۴۱ میلیون و ۲۱۸ هزار دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت صادر شده که ۲۴.۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی جزئیات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد که واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو تحت عنوان ۲۱۷ کد تعرفه، وارد شده که ۳۱.۸۹ درصد افزایش داشته است.

در این مدت همچنین ۱۳۲ میلیون و ۵۸۵ هزار دلار اجزا و قطعات خودرو صادر شده که ۲۵.۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

همچنین کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه ۳ کشور عمده طرف معامله برای واردات اجزا و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.

بررسی میزان صادرات و واردات اجزا و قطعات موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ هم بیانگر آن است که در این مدت ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار دلار اجزا و قطعات موتورسیکلت تحت عنوان ۴۴ کد تعرفه عمدتاً به کشورهای عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان صادر و در مقابل ۷۸۲ میلیون و ۶۱ هزار دلار وارد کشور شده است.

میزان صادرات و واردات اجزا و قطعات موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵۴ درصد و ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

عمده ترین واردکنندگان اجزا و قطعات موتورسیکلت، شرکت‌های کویر موتور اوراسیا، نیرو موتور سامان و نیرو موتور سهند بوده‌اند که به ترتیب ۱۳.۱۰ درصد، ۹.۲۳ درصد و ۸.۲۳ درصد از ارزش کل این گروه کالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

چین با اختصاص ۶۱.۶۱ درصد از ارزش کل واردات اجزا و قطعات موتورسیکلت کشورمان، اولین کشور طرف معامله در واردات این کالا بود و پس از آن امارات متحده عربی با سهمی معادل ۳۲.۹۳ درصد و تایلند با ۳.۱۵ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

شایان ذکر است، در سال گذشته ۶۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که حدود ۸.۴ میلیارد دلار آن به واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت اختصاص داشته است.