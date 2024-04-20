  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۲

طی مراسمی؛

«محمد جعفر عبدالهی» رییس کل دادگستری خراسان جنوبی شد

«محمد جعفر عبدالهی» رییس کل دادگستری خراسان جنوبی شد

بیرجند-محمد جعفر عبدالهی به عنوان رییس کل دادگستری خراسان جنوبی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه طی مراسمی محمد جعفر عبدالهی به عنوان رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی معارفه شد.

محمد جعفر عبدالهی در این مراسم اظهار کرد: فرصت خدمت بسیار کوتاه است و از این فرصت باید برای نافع ترین خدمت‌ها به مردم استفاده لازم داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: دفاع از اصول و ارزش‌های اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، پناهگاه و ملجا مردم ستمدیده بودن و حفظ و کرامت مردم به هنگام مراجعه به دستگاه قضائی از جمله اولویت‌های کاری است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: دفاع از حقوق و آزادی‌های شرعی و قانونی مردم و پیگیری سند تحول قوه قضائیه از دیگر برنامه‌های ما است.

حجت الاسلام علی موحدی راد، رئیس کل سابق دادگستری خراسان جنوبی نیز در این مراسم اظهار کرد: در مدت ۲۳ ماه خدمت در خراسان جنوبی خاطرات خوبی برای من رقم خورد چرا که استانی با مردمان فهیم، صبور، مؤمن و با بصیرت است.

وی بیان کرد: تمام سعی و تلاش من بر این است که در مدت خدمت در خراسان جنوبی فضایی توأم با احترام، صمیمیت و آرامش برای کار در مجموعه دادگستری را فراهم کنم.

رئیس کل سابق دادگستری خراسان جنوبی یادآور شد: نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز در این مدت با نصایح خود راهنمایی‌های ارزنده‌ای داشتند و مسیر را برای ما روشن کردند

موحدی راد گفت: بعد از ۱۶ سال از تأسیس خراسان جنوبی کانون وکلای دادگستری استان به صورت مستقل از کانون وکلای خراسان بزرگ در دوران مسئولیت تأسیس شد.

وی یادآور شد: تلاش برای اجرای سند تحول قوه قضائیه از دیگر موضوعات اولویت داری بود که در دوران مسئولیت پیگیری شد.

کد مطلب 6083309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها