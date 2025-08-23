ایجاد منطقه آزاد تجاری وضعیت معیشت مردم خراسان جنوبی را بهبود می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عبدالهی صبح شنبه در مراسم افتتاح پروژههای همزمان هفته دولت شهرستان بیرجند که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، اظهارکرد: اگر از خود بپرسیم آیا حکومتی بدون مردم قابل تصور است، پاسخ قطعاً خیر خواهد بود چرا که شاید بتوان سرزمینی را بدون مردم تصور کرد، اما دولت و حاکمیت بدون مردم از نظر عقلی و منطقی ممکن نیست.
وی افزود: نقش مردم در هر کشور، برقراری امنیت پایدار و با ثبات است و اگر مردم پای نظام باشند، حکومت عمری طولانی خواهد داشت و در غیر این صورت عمر آن کوتاه خواهد بود.
عبدالهی افزود: بنابراین لازم است همواره در مسیر جلب رضایت و اعتماد عمومی گام برداریم، چرا که هر حکومتی که به پایداری خود میاندیشد، باید این هدف را در اولویت قرار دهد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: عزت و کرامت همه ما در گرو خدمترسانی به مردم است.
وی گفت: ما نیز امروز گرد هم آمدیم تا مجموعه خدمات شایانی که دولت محترم در یک سال گذشته، طی ۱۲ ماه تلاش و دوازده روز دفاع از میهن اسلامی به ثمر رسانده است، به مردم ایران اسلامی و بهویژه مردم خراسان جنوبی عرضه کنیم.
عبدالهی با تقدیر از همراهی مدیران استان گفت: همانطور که وزیر دادگستری، استاندار محترم و نماینده ولیفقیه در استان نیز بر آن تأکید داشتند، همکاری و همافزایی مدیران نقشی مهم در پیشبرد امور دارد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهارکرد: حضور استاندار خراسان جنوبی در صحنههای اجتماعی نیز بهوضوح قابل مشاهده و بسیار گسترده و مؤثر است.
وی به اقدامات دستگاه قضایی در استان اشاره کرد و افزود: همکاران ما در تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از تولید و سرمایهگذاری و مبارزه با قاچاق کالا، ارز و تخلفات بهداشتی توانستند ۱۲۴ میلیارد تومان جرائم نقدی وصول کنند که میتواند برای خدمترسانی به مردم و عمران و آبادانی استان اختصاص یابد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی یادآور شد: علیرغم همه تلاشهایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی و مجموعه قوای حاکم برای آبادانی کشور انجام دادهاند، محرومیتها در خراسان جنوبی همچنان گسترده است.
عبدالهی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که منطقه آزاد تجاری نیز ایجاد شود تا بهشت مصرفکننده شکل گیرد و معیشت مردم که با رنج و دشواری مواجه است، به سمت بهبود و بهرهوری بیشتر حرکت کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با تحقق این هدف و تداوم خدمترسانی صادقانه، زندگی مردم استان به سمت رفاه بالاتر و آیندهای روشنتر پیش برود.
