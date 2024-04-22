چهره منطقه پس از«طوفان الاقصی»و پاسخ تنبیهی ایران دگرگون خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، سید هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان در مراسم بزرگداشت چهلم دو تن از شهدای راه قدس در منطقه بقاع لبنان در سخنانی با اشاره به عظمت عملیات تاریخی و با صلابت «وعده صادق» ایران ضد اسرائیل، تجاوز نظامی نافرجام رژیم صهیونیستی به خاک ایران را حقیرانه توصیف کرد.

صفی الدین به مناسبت بزرگداشت چهلم «احمد العفی» و «حسن یونس» از شهدای پر افتخار راه قدس در جنوب لبنان با اشاره به فشار آمریکا به سران «اسرائیل» در جریان تلاش نافرجام نظامی در ایران (اصفان) تاکید کرد که واشنگتن پیشتر با فشار به این رژیم نسبت به پاسخ سهمگین و غیر قابل پیش بینی ایران و نتایج زیانبار منطقه‌ای آن علیه منافع آمریکا و «اسرائیل» در منطقه هشدار داده بود.

عضو ارشد حزب الله ادامه داد که اگر «اسرائیل» و آمریکا از عدم پاسخ‌دهی نظامی سهمگین ایران پس از خرابکاری نافرجام در ایران (اصفهان) یقین حاصل می‌کردند، با حمایت متحدان اروپایی خود چه‌بسا، حمله نظامی سنگینی انجام می‌دادند، زیرا آنان با پلیدی و خباثتی که دارند دست از تلاش برای به دام انداختن جمهوری اسلامی و همچنین سایر گروه‌های مقاومت در فلسطین و در منطقه بر نمی‌داشتند.

معاون سید حسن نصرالله با اشاره به صبر راهبردی ایران در مقابله با شرارت‌ها و دسیسه‌های توطئه‌آمیز ۵ سال گذشته رژیم صهیونیستی به همراه متحدان خود ضد جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از ایران، عملیات تنبیهی ایران در حمله ترکیبی موشکی و پهپادی به این رژیم را ویران کننده همه دسیسه‌ها و معادلات به هم بافته آن طی سالیان گذشته اشغالگران توصیف کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عجز و ناتوانی دشمن صهیونیستی در مقابل رزمندگان حزب الله در متقاعد کردن ساکنان اشغالی در بازگشت به شهرک‌های اشغالی در شمال فلسطین اشغالی از بیم موشک‌های حزب الله تاکید کرد که صهیونیست‌ها اکنون با اذعان به ناتوانی خود بازگرداندن شهرک نشینان را عملاً ناممکن می‌دانند.

این عضو ارشد حزب الله لبنان با گوشزد به صهیونیست‌ها در عدم تصمیم شورای رهبری حزب الله در گشودن جبهه گسترده ضد اشغالگران هشدار داد که حزب الله لبنان در این معرکه با هدف پشتیبانی و حمایت از ساکنان مقتدر غزه و مقاومت فلسطینی در باریکه وارد این نبرد شد و در صورت اتخاذ ورود به یک درگیری در مقیاس گسترده در آمادگی کامل است.

وی با تاکید بر آمادگی رزمی تشکیلات نظامی حزب الله و نبرد هفت ماهه در حمایت از غزه در جبهه‌ای در امتداد ۱۰۰ کیلومتر در مرزهای جنوب لبنان در مصاف با اشغالگران رویارویی با اشغالگران را بی‌سابقه عنوان کرد.

معاون سید حسن نصرالله با اشاره به توانمندی نظامی حزب الله و استفاده بخش کوچکی از زرادخانه نظامی خود علیه اشغالگران از روحیه رزمی و نظامی رزمندگان حزب الله لبنان تمجید و خاطرنشان کرد که ورود نظامی محدود مقاومت لبنان به صحنه مواجهه با «اسرائیل» صرفاً تحمیل شروط و گوشزد به صهیونیست‌ها است که اگر جبهه درگیری را گسترش دهند، پاسخ حزب الله در این صورت گسترده‌تر، دردناک‌تر و در عمق این رژیم غاصب خواهد بود.

شیخ صفی الدین در پایان تصریح کرد که پس از عملیات طوفان الاقصی نیروهای مقاومت فلسطین و پاسخ تنبیهی و آشکار ایران ضد اسرائیل، آینده منطقه دستخوش تحولات گسترده‌تری خواهد بود و مقاومت لبنان خود را برای آن لحظات آماده کرده است و به مدد پروردگار روزهای حساس بسیار نزدیک خواهد بود.