انتصاب جدید در سازمان صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جبلی رییس صدا وسیما در حکمی جواد شیخ اکبری را به سمت مشاور رییس سازمان و رییس ستاد حج و زیارت و ستاد اربعین سازمان منصوب کرد.

وی در حکم خود آورده است:

«باسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای جواد شیخ اکبری

نظر به مراتب تعهد و تجربه ارزنده جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان مشاور رییس سازمان و رییس ستاد حج و زیارت و ستاد اربعین سازمان منصوب می‌کنم.

سیاستگذاری جامع در امور حج و زیارت سازمان و انجام هماهنگی‌های لازم با حوزه‌های مربوطه و نهادها و دستگاه‌های مسؤول و سازمان حج و زیارت و توجه ویژه‌ به ظرفیت‌های راهپیمایی عظیم اربعین و جریان‌سازی رسانه‌ای و هم‌افزایی ظرفیت‌های سازمانی از مهمترین وظایف این ماموریت است.

از خداوند متعال موفقیت روزافزون شما را در پیشبرد اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مسألت دارم.

از زحمات خالصانه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای موسوی مقدم در طول دوره تصدی مسئولیت ستاد حج و زیارت سازمان صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.»