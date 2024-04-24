نرخ خرید مسکن تهران؛ خرید مسکن در خیابان بهداشت با ۱.۷ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، تا پایان سال (۱۴۰۲)، با شروع سال جدید یکی از مشکلات و کابوس‌های مستأجران افزایش نرخ اجاره‌بها است که در مقابل موجب فاصله گرفتن نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها با قدرت پرداختی مردم، به مشکل جدی این روزهای مستأجران تبدیل شده است.

بازار ساخت مسکن روند مثبتی نداشته و سیاست‌های انقباضی دولت، علاوه بر ایجاد آرامش موقتی در این صنعت، عملاً مشکلات قبلی را تشدید کرد. البته با بازار مسکن با تأثیرپذیری از سال گذشته امسال را هم در رکود گذراند. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است.

یکی از مهمترین نیازهای جوانان و بالاخص زوج‌های جوان داشتن مسکنی است تا در آن بتوانند با آرامش و بدون دغدغه زندگی کنند این نیاز اصلی است که هر شهروند حق داشتن آن را دارد اما متأسفانه با وجود قیمت‌های بالای مسکن به آرزوی دیرینه‌ای برای آنها تبدیل شده است. از سال ۱۳۹۶ به بعد قیمت مسکن متناسب با درآمد مستأجران نیست؛ بیشترین تمرکز و انرژی دولت بر روی تنظیم بازار مسکن است.

یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.

در گزارش روزهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۱۸» تهران را بررسی کنیم.

براساس آمار قیمت‌ها، برای خرید یک واحد ۸۰ متری در منطقه ۱۸ محله بهداشت تهران با عمر ۳ سال ساخت، نیازمند حداقل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است.

قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۸ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛

محله و خیابان (منطقه ۱۸) عمر ساختمان متراژ قیمت کل (تومان) ابراهیم‌آباد ۱۳۹۰ ۹۷ ۳,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ بهداشت ۱۴۰۰ ۸۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تولید دارو ۱۴۰۰ ۷۵ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ خلیج‌فارس ۱۴۰۰ ۸۸ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سعید آباد ۱۴۰۲ ۹۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ شاد آباد ۱۴۰۰ ۷۷ ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شهرک امام خمینی (ره) ۱۳۹۲ ۷۳ ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شهرک فردوس ۱۳۹۶ ۸۶ ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شهرک مسلمین ۱۳۷۵ ۷۵ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شهرک ولیعصر ۱۴۰۱ ۶۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ کوی هفدهم شهریور ۱۴۰۰ ۸۵ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ یافت‌آباد جنوبی ۱۴۰۳ ۸۰ ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش مهر، عده‌ای از کارشناسان معتقدند با وجود روند بازار املاک در سال ۱۴۰۲ و بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۳ تدارک دیده، مسیری صعودی پیش روی قیمت خانه وجود دارد. این در حالی‌ست که صعود قیمت‌ها هر چه بیشتر خرید مسکن را از دسترس مردم خارج می‌کند و این وضعیت می‌تواند حاکی از رکودی تورمی در سال ۱۴۰۳، حداقل در نیمه اول باشد.