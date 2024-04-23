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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۲

گروسی:حمله به تاسیسات هسته‌ای ممنوع است/به‌زودی راهی تهران می‌شوم

گروسی:حمله به تاسیسات هسته‌ای ممنوع است/به‌زودی راهی تهران می‌شوم

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که درباره برنامه هسته‌ای ایران همچنان به گفتمان متعهد است و به‌زودی به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه‌وله، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این ادعا که درباره برنامه هسته‌ای ایران ابهامات زیادی وجود دارد (!)، گفت که به‌زودی به تهران سفر خواهد کرد.

گروسی مدعی شد که ایران «نه چند ماه بلکه چند هفته تا دستیابی به اورانیوم غنی‌شده موردنیاز برای ساخت بمب اتمی فاصله دارد» و در ادامه گفت که این بدان معنا نیست که این کشور سلاح هسته‌ای دارد یا اینکه می‌تواند در این بازه زمانی به سلاح اتمی دست یابد.» به ادعای وی، گرچه غنی‌سازی اورانیوم در سطوح نزدیک به ساخت سلاح هشدارآمیز است اما نباید مستقیماً نتیجه گرفت که ایران سلاح اتمی در اختیار دارد.

گروسی با تکرار ادعاها درباره ابهام در برنامه هسته‌ای ایران، مدعی شد که «اهداف برنامه هسته‌ای ایران محل ابهام است»!

این اظهارات و ادعاها درحالی است که ایران ۲ سال پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و انفعال طرف‌های اروپایی در عمل به تعهداتشان به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، گام‌هایی را تحت نظارت آژانس برای کاهش تعهداتش برداشت تا توازن در اجرای این توافق را برقرار کند.

مدیرکل آژانس در ادامه نیز با اشاره به اینکه آژانس به اندازه‌ای که ضروری می‌داند، به سایت‌های هسته‌ای ایران دسترسی ندارد، خواستار افزایش دسترسی آژانس شد و مدعی شد: به همتایانم در ایران بارها گفته‌ام و می‌گویم که این فعالیت ابهام برانگیز است و علاوه بر این، ما دسترسی و نظارتی که ضروری می‌دانیم را موردنیاز را نداریم.

وی به بررسی تشدید تنش‌ها بین ایران و رژیم صهیونیستی نیز پرداخت و با محکوم کردن هر نوع حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای، گفت: حمله به تأسیسات هسته‌ای ممنوع است.

مدیرکل آژانس افزود: مسأله‌ای که به آن علاقه دارم، گفتمان بین ماست؛ بین آژانس و ایران زیرا خیلی از موضوعات نیاز به شفاف‌سازی دارد و به همین دلیل قصد دارم به‌زودی به تهران سفر کنم.

وی در پایان گفت که «پیام من به ایرانی‌ها این است که باید بیشتر با آژانس همکاری کنند.»

کد مطلب 6086206

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
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      پاسخ
      هم تو غلط کردی ،هم اربابات.حمله هم کی بکنه؟ این حرفا بتون نمیاد، ولا ایران میخورتون،حمله کنید تاسیسات هسته ما اسراییل،شما فکر کردید همیشه حمله رو میگیم و با عطوفت برخورد میشه با اسرایل، بعدم برید اونا بمب دارن رو خلع سلاح کنید،هم بمب هسته ایی هم حق وتو ،،خوب ایرانم هم یا حق وتو میخاد یا بمب میسازه.

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