  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۱۲

تعرض شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی همزمان با عید پسح+ فیلم

تعرض شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی همزمان با عید پسح+ فیلم

منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از تعرض شهرک نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی همزمان با عید پسح خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، شماری از شهرک نشینان صهیونیست امروز سه شنبه همزمان با عید پسح (مراسمی متعلق به یهودیان) با حمایت شدید نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند.

یهودا گلیک خاخام افراط گرای صهیونیست هم امروز همزمان با عید پسح به مسجدالاقصی تعرض کرد.

این در حالی است که گروه‌های فلسطینی در روزهای اخیر با صدور بیانیه هایی از مردم فلسطین خواسته اند که در راستای تقابل با تعرضات صهیونیست‌ها و مراسم های آنها در اعیاد یهودی در زمینه آوردن قربانی به صحن مسجدالاقصی، به طور حداکثری در این مسجد شریف حضور داشته باشند.

کد مطلب 6086278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها