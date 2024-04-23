به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، شماری از شهرک نشینان صهیونیست امروز سه شنبه همزمان با عید پسح (مراسمی متعلق به یهودیان) با حمایت شدید نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی تعرض کردند.

یهودا گلیک خاخام افراط گرای صهیونیست هم امروز همزمان با عید پسح به مسجدالاقصی تعرض کرد.

این در حالی است که گروه‌های فلسطینی در روزهای اخیر با صدور بیانیه هایی از مردم فلسطین خواسته اند که در راستای تقابل با تعرضات صهیونیست‌ها و مراسم های آنها در اعیاد یهودی در زمینه آوردن قربانی به صحن مسجدالاقصی، به طور حداکثری در این مسجد شریف حضور داشته باشند.