به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، منابع آگاه در اداره اوقاف اسلامی قدس که نامی از آنها نبرده شده، در گفتگو با العربی الجدید بیان کردند که عبدالستار القضات از مسئولان ارشد اردنی و عضو شورای اوقاف و امور مقدسات وزارت اوقاف اردن شخصاً پیگیر تحولات جاری در مسجدالاقصی است.

وی پنج‌شنبه گذشته یک روز پس از سرکوب نمازگزاران و اعتکاف کنندگان در مسجد الاقصی و بازداشت ۵۰۰ نفر از آنان به قدس سفر کرد.

به گفته منبع مذکور، جلسات فشرده ای برای ممانعت از تنش و درگیری در مسجد الاقصی برگزار شده است. این در شرایطی است که صدها جوان فلسطینی اعلام کردند که قصد اعتکاف در داخل مسجدالاقصی را دارند و همزمان پلیس رژیم صهیونیستی هم تهدید به حمله به این مسجد کرده است.

امروز یکشنبه صدها شهرک‌نشین اشغالگر یهودی تحت تدابیر شدید امنیتی به مناسبت عید یهودی پسح به مسجدالاقصی تعرض کردند.

این مقام اردنی دیدارهایی با مسئولان اداره اوقاف اسلامی قدس برای بررسی اوضاع حاکم بر مسجدالاقصی و تصمیم صهیونیست‌های تندرو برای تعرض دسته‌جمعی به آن برگزار کرده است.

در همین حال، ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خواستار تشدید تدابیر امنیتی در قدس و مسجد الاقصی و استقرار شمار بیشتری از نیروهای پلیس در داخل این مسجد از صبح امروز یکشنبه شده است.

پلیس رژیم صهیونیستی بسیاری از خیابان‌ها و مسیرهای منتهی به بخش قدیمی قدس و مسجدالاقصی را مسدود کرده است و اجازه تردد فلسطینیان در این مناطق را نمی‌دهد. قرار است صدها نفر دیگر از نیروهای پلیس نیز برای تامین امنیت شهرک‌نشینان اشغالگر در مسجد الاقصی و مقابل دروازه‌های آن مستقر شوند.

گروهک‌های تندرو یهودی از مدت‌ها پیش با صدور فراخوان‌هایی خواستار تعرض گسترده و دسته جمعی شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی به مناسبت عید یهودی پسح شدند.