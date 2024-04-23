به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست از صبح امروز تعرض به مسجد الاقصی به مناسبت عید یهودی پسح را آغاز کردند.

بنابر اعلام منابع محلی، از صبح امروز تا این لحظه ۲۱۹ شهرک‌نشین صهیونیست به مسجد الاقصی تعرض کردند.

امروز اولین روز عید پسح است و به نظر می رسد تعرضات صهیونیست ها در روزهای آینده نیز ادامه یابد.

در تعرضات امروز یهودا گلیک خاخام افراط گرای صهیونیست نیز مشارکت داشت. این در حالی است که گروه‌های فلسطینی در روزهای اخیر با صدور بیانیه هایی از مردم فلسطین خواسته اند که در راستای تقابل با تعرضات صهیونیست‌ها و مراسم های آنها در اعیاد یهودی در زمینه آوردن قربانی به صحن مسجدالاقصی، به طور حداکثری در این مسجد شریف حضور داشته باشند.