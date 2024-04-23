بخش ترکمانچای آذربایجان شرقی شهرستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی اظهار کرد: این اقدام در راستای سیاست محرومیت زدایی دولت سیزدهم و رعایت عدالت در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم شریف منطقه و با توجه به پیگیری‌های اهالی بخش ترکمانچای با رأی هیأت دولت انجام گرفت.

وی اضافه کرد: فرایند لازم برای ایجاد فرمانداری ترکمانچای در سه ماه آینده انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: اقدامات کارشناسی لازم برای انجام این مهم توسط کارشناسان معاونت سیاسی استانداری آذربایجان شرقی و همچنین با نظر مساعد کارشناسان تقسیمات کشوری وزارت کشور در چندین مرحله بررسی و انجام شد.

محمدی از زحمات وزیر کشور و هیأت دولت در زمینه ارتقای بخش ترکمانچای به شهرستان قدردانی کرد.

وی یادآور شد: چندین بخش دیگر از جمله مهربان در حال تبدیل به شهرستان هستند و کارهای کارشناسی مرتبط با آن‌ها در حال انجام است.