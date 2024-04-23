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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۳

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور:

امنیت سرمایه گذاری نیاز کشور است

امنیت سرمایه گذاری نیاز کشور است

ساری- استاندار سابق مازندران و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری را نیاز امروز جامعه برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران با تقدیر از بخش‌های مختلف یاد و خاطره شهدای والامقام استان را گرامی داشت و افزود: مازندران رتبه خوبی را در دفاع از ارزش‌های اسلامی کسب کرده است و در المپیادها و رشته‌های ورزشی جزو استان‌های برتر است.

وی با بیان اینکه وجود نیروی انسانی قوی، علمی و فهمیم عامل و منشأ توسعه در استان به شمار می‌رود، افزود: مبارزه با فساد و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری در کشور نیاز امروز جامعه است و در سنگر جدید نیز در این راه تلاش خواهم کرد.

وی از حمایت‌های مردم مازندران تقدیر کرد و با تبریک به استاندار جدید افزود: با تلاش‌های آقای نوری در دوران وزارت آموزش و پرورش، مازندران به عنوان مرکز و پایلوت آموزشی در کشور انتخاب شد.

حسینی پور، انتخاب یوسف نوری را برای مازندران درست و به جا برشمرد و گفت: همه تشکل‌های سیاسی و اجتماعی باید برای تعالی استان مازندران تلاش کنند.

کد مطلب 6086362

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