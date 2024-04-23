امنیت سرمایه گذاری نیاز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران با تقدیر از بخش‌های مختلف یاد و خاطره شهدای والامقام استان را گرامی داشت و افزود: مازندران رتبه خوبی را در دفاع از ارزش‌های اسلامی کسب کرده است و در المپیادها و رشته‌های ورزشی جزو استان‌های برتر است.

وی با بیان اینکه وجود نیروی انسانی قوی، علمی و فهمیم عامل و منشأ توسعه در استان به شمار می‌رود، افزود: مبارزه با فساد و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری در کشور نیاز امروز جامعه است و در سنگر جدید نیز در این راه تلاش خواهم کرد.

وی از حمایت‌های مردم مازندران تقدیر کرد و با تبریک به استاندار جدید افزود: با تلاش‌های آقای نوری در دوران وزارت آموزش و پرورش، مازندران به عنوان مرکز و پایلوت آموزشی در کشور انتخاب شد.

حسینی پور، انتخاب یوسف نوری را برای مازندران درست و به جا برشمرد و گفت: همه تشکل‌های سیاسی و اجتماعی باید برای تعالی استان مازندران تلاش کنند.