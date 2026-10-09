به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با اشاره به اینکه در محاسبات مادی، ایران قدرت چهارم دنیا محسوب می‌شود، گفت: در محاسبات معنوی، ملت ما موفق شده است ابرقدرتی خود را در تابلویی تمام‌ نما به دنیا نشان دهد و ابرقدرتی ایران در سایه انقلاب امام خمینی(ره) برای ملت شهیدپرور ایران اسلامی طلوع کرده است.

وی با استناد به آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران افزود: ما ابرقدرت جهان هستیم و در دنیای پرآشوب امروز، ایران اسلامی توانسته است در سایه انقلاب، مقاومت مردم، ایثار و گذشت، کشوری تأثیرگذار و فعال در نظم نوین جهانی باشد.

وی ادامه داد: خداوند دوستان خوبی به ملت ما هدیه کرده است، اما در کنار آن‌ها، حتماً دشمنان قسم‌خورده، جدی و بی‌رحمی نیز داریم.

امام جمعه کرمان با تأکید بر اینکه هر تحول بزرگی مستلزم تحمل زحمات فراوان و طاقت‌فرساست گفت:حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن که پیروزی‌هایشان دنیا را خیره کرده و به تعجب واداشته است، ملت مقاوم، مجاهد و شهیدپرور فلسطین و مجاهدان عراق و سراسر جهان اسلام از دوستان ارزشمند، مجاهد و ازجان‌گذشته ملت ایران می باشند.

وی ادامه داد: ملت‌هایی مانند افغانستان و پاکستان و دیگر ملت‌ها در سراسر جغرافیای جهان اسلام که از ملت برخاسته و مبعوث ایران حمایت می‌کنند، کم نیستند و در کنار این ملت تمدن‌ساز قرار دارند.

تمدن‌سازی با برنامه و تدبیر رقم می‌خورد

علیدادی سلیمانی، با تأکید بر ضرورت تمدن‌سازی بر پایه قدرت، تدبیر، برنامه و جانفشانی اظهار کرد: تمدن‌سازی با برنامه رقم می‌خورد؛ همان‌طور که از ابتدای انقلاب این مسیر آغاز شده و هر روز جبهه معنوی و الهی و گفتمان انقلاب و امام قوی‌تر می‌شود و یارگیری آن در عرصه‌های مختلف با جدیت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.

وی یکی از مؤلفه‌های ابرقدرتی ایران را قرار دادن امکانات و قدرت مادی در خدمت معنویت دانست و افزود: شما ملت، همه امکانات و قدرت مادی خود را در اختیار معنویت قرار داده‌اید و در هیچ قدرتی در دنیا چنین رویکردی وجود ندارد.

امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: روح بزرگ، روحی است که تلاش می‌کند قدرت خود را در دنیا توسعه دهد و تمام شخصیت‌هایی که در دنیا فاتح نام گرفته‌اند، اما تحت مدیریت دین و دیانت قرار نداشته‌اند، همه همتشان بر پرآوازه کردن نام خودشان بوده است؛ اما شما ملتی هستید که تلاشتان بر پرآوازه کردن نام و دستور خداوند در دنیاست و طرفدار روح بزرگوار هستید؛ مؤلفه‌ای که در هیچ تمدنی وجود ندارد.

قدرت نظامی ایران روزبه‌روز تقویت می‌شود

وی با اشاره به توانمندی‌های نظامی کشور گفت: شما ملت، اگر در عرصه نظامی نیز قدرت تولید می‌کنید و دست برتر را دارید، این قدرت را برای خدا به کار می‌گیرید؛ بنابراین، ترامپ متوهم بداند که موشک‌های ما هر روز دقیق‌تر، مرگبارتر، دوربردتر و در بخشی از توانمندی‌ها هوشمندتر خواهند شد.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی ادامه داد: هر چه سربازان و لشکریان خود را از دسترس رزمندگان ما دورتر کنید، ما نیز این فاصله را با تنظیم برد موشک‌هایمان جبران می‌کنیم.

وی افزود: مهم نیست در کدام نقطه با ما وارد جنگ شوید؛ زیرا در هر نقطه‌ای که به ما آسیب وارد کنید، ما نیز در همان نقطه به شما آسیب وارد خواهیم کرد.

وی خطاب به ترامپ افزود: گرچه دور کردن سربازان آمریکایی از ترس رزمندگان ما، خواسته ملت و خود یک پیروزی است، اما اگر به ذهن متوهم تو خطور کند که به کشور ما آسیب وارد کنی، ما فاصله را با برد سلاح‌های خود تنظیم خواهیم کرد و خسارت وارد می‌کنیم.

برملا شدن پوچی شعارهای لیبرال‌دموکراسی برای دنیا

امام جمعه کرمان با بیان اینکه یکی دیگر از مؤلفه‌های ابرقدرتی ایران در جهان، برملا شدن پوچی شعارهای لیبرال‌دموکراسی است، گفت: به یاد دارید روزی کسانی که در کشور ما اغتشاش می‌کردند و نیروهای امنیتی، انتظامی و بسیجی ما را در خیابان به قتل می‌رساندند، دنیای به‌ظاهر طرفدار حقوق بشر از ما انتقاد می‌کرد که چرا با آنان برخورد می‌کنیم؟ امروز که دانش‌آموزان معترض در خیابان‌های فرانسه، کشوری که مدعی دفاع از حقوق بشر است، برای احقاق حق خود اعتراض می‌کنند، چرا با آنان برخوردهای وحشیانه می‌شود؟ این موضوع نشان‌دهنده پوچی شعارهایی است که بر اساس لیبرال‌دموکراسی شکل گرفته‌اند.

ظهور قدرت علمی، مؤلفه دیگر ابرقدرتی ایران است

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، ظهور قدرت علمی را یکی دیگر از مؤلفه‌های ابرقدرتی ایران دانست و افزود: فرزندان این ملت در عرصه‌های بین‌المللی، مدال‌های طلا و مقام‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند و در حوزه علم و فناوری درخشیده‌اند.

وی ادامه داد: در میادین ورزشی، زن ایرانی با حجاب اسلامی بر سکوی قهرمانی جهان می‌ایستد؛ در حالی که در برابر او، زن غربی قرار دارد که پوچ‌گرایی و ابتذال را تبلیغ می‌کند. زن ایرانی در سایه اسلام ناب و با حجاب خود در عرصه قهرمانی جهان ظهور و بروز پیدا می‌کند و این، بخشی از قدرت تمدن‌ساز ایران اسلامی است.