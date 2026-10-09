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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

وصول بیش از ۴ میلیارد عواید تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

وصول بیش از ۴ میلیارد عواید تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

خرم‌آباد- مدیر امور اراضی استان لرستان از وصول بیش از ۴ میلیارد ریال عواید قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جرایم مرتبط با تخلفات این حوزه در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صیانت از بستر تولید محصولات کشاورزی، مدیریت امور اراضی استان در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۴ میلیارد ریال از محل عواید قانونی تغییر کاربری‌های مجاز و جرایم مرتبط با تخلفات این حوزه وصول و به حساب خزانه واریز کرده است.

برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی مستعد کشاورزی و تأمین امنیت غذایی استان تصریح کرد: مدیریت امور اراضی با بهره‌گیری از ظرفیت یگان حفاظت و سامانه هوشمند پایش، نظارت بر اراضی کشاورزی را دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد زمین‌های حاصلخیز لرستان در معرض ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سودجویی قرار گیرند.

مدیر امور اراضی لرستان افزود: هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوزهای قانونی، پیگرد قضایی را به دنبال دارد و متخلفان، مطابق قوانین و مقررات، مشمول جرایم مالی و قلع‌وقمع بناهای احداثی خواهند شد.

آموزش و آگاهی‌بخشی برای پیشگیری از تخلفات

کردعلیوند با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در کنار برخوردهای قانونی گفت: علاوه بر اقدامات نظارتی و پیگیری‌های حقوقی، برنامه‌های ترویجی و آموزشی برای آگاهی‌بخشی به کشاورزان و بهره‌برداران در دستور کار قرار دارد تا از بروز تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

سامانه ۱۳۱؛ مسیر گزارش تغییر کاربری‌های مشکوک

وی از شهروندان و بهره‌برداران خواست پیش از هرگونه اقدام در اراضی زراعی و باغی، از مشاوره کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی استفاده کنند.

مدیر امور اراضی استان لرستان خاطرنشان کرد: سامانه شبانه‌روزی ۱۳۱ پل ارتباطی مستقیم مردم با مدیریت امور اراضی است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تغییر کاربری مشکوک یا ساخت‌وساز غیرمجاز، موضوع را از طریق این سامانه گزارش دهند تا در اسرع وقت بررسی شود.

کد مطلب 6972472

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