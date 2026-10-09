به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم محمدی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت عسلویه با تبیین مفهوم صبر و جایگاه آن در آموزه‌های اسلامی، صبر را یکی از مهم‌ترین فضایل اخلاقی و عوامل پایداری انسان در برابر مشکلات و حوادث زندگی دانست.

وی با اشاره به آیه «وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ» اظهار کرد: صبر در اسلام تنها به معنای تحمل سختی‌ها نیست، بلکه شامل صبر بر طاعت، خویشتن‌داری در برابر معصیت و صبر در برابر مصیبت‌هاست و مؤمن باید در همه این عرصه‌ها استقامت داشته باشد.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه با استناد به آموزه‌های قرآن و سیره پیامبر اسلام(ص) افزود: انسان مؤمن در برابر خوشی‌ها شکرگزار و در برابر سختی‌ها صبور است و هر دو حالت می‌تواند برای او خیر و زمینه‌ای برای رشد معنوی باشد.

محمدی همچنین صبر را در روابط اجتماعی و خانوادگی مهم دانست و گفت: بسیاری از گسست‌های خانوادگی و اجتماعی می‌تواند ناشی از کم‌صبری باشد. صبر به معنای تسلیم شدن در برابر ظلم نیست، بلکه به معنای مدیریت خشم، حفظ آرامش و برخورد حکیمانه با مشکلات است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در مغازه‌های کسبه عسلویه، ضمن ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان، گفت: دیدن ویرانی و از بین رفتن دسترنج سالیان مردم، غمی سنگین بر دل همه گذاشته است و این حادثه تنها یک خسارت مادی نیست، بلکه آزمونی برای ایمان و انسانیت جامعه به شمار می‌رود.

امام جمعه اهل‌سنت عسلویه با قدردانی از همدردی و همراهی مردم با کسبه آسیب‌دیده، این حضور را نشانه همبستگی اجتماعی دانست و اظهار کرد: مردم نشان دادند که اعضای یک پیکر هستند و وقتی عضوی از این پیکر دچار آسیب می‌شود، همه برای کمک و همراهی به میدان می‌آیند.

محمدی همچنین از تلاش آتش‌نشانان، حضور مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و همراهی اقشار مختلف مردم در جریان این حادثه قدردانی کرد و از خداوند برای آنان پاداش خیر مسئلت کرد.

وی در ادامه خطاب به مسئولان تأکید کرد: نباید رسیدگی به این حادثه تنها به بازدید مسئولان محدود شود، بلکه انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر برای جبران خسارت‌های واردشده و اعطای تسهیلات لازم به کسبه آسیب‌دیده اقدام شود تا در آینده نزدیک شاهد بازگشت آنان به فعالیت و رونق دوباره کسب‌وکارشان باشیم.