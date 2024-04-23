طرح هادی در ۶۰ درصد روستاهای ایجرود اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه‌ای گفت: شهرستان ایجرود ۷۵ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد که نیازمند اجرای طرح هادی است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هادی نقش زیربنایی و بنیادی در توسعه همه جانبه مناطق روستایی دارد، اضافه کرد: باید به تقویت بنیان‌های اقتصادی مناطق روستایی برای بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی نواحی روستایی توجه کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: هدف از اجرای طرح هادی روستایی، تأمین عادلانه امکانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی، هدایت وضعیت فیزیکی روستا، ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسکن روستاییان و ارائه خدمات محیط زیستی و عمومی است.

خواجه‌ای افزود: اهمیت اجرای طرح هادی با توجه به ضرورت گسترش روستاها برای رفاه حال روستاییان و جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی هر روز بیشتر احساس می‌شود.

وی اظهار کرد: ساختار کالبدی روستاها که در طول زمان و بنا بر مقتضیات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است با اجرای طرح هادی روستایی و احداث ساخت و سازهای جدید، خانه‌های با دوام، تعریض معابر، ایجاد پارک و فضای سبز، ایجاد کاربری‌های مورد نیاز از قبیل آموزشی، درمانی، نظامی و انتظامی متحول، و موجب رونق نسبی و افزایش حس امنیت در روستاییان می‌شود.

این مسؤول خاطر نشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با فراهم‌سازی زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی، در زیباسازی روستاهای استان نقش بسیار مهمی ایفا کرده است.