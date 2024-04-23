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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۵۸

فرماندار باوی:

شهرک‌های صنعتی در باوی احداث می‌شوند

شهرک‌های صنعتی در باوی احداث می‌شوند

باوی- فرماندار باوی از راه‌اندازی چند شهرک صنعتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن البرزی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به نامگذاری شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» در این راستا در شهرستان باوی برنامه‌هایی در دستور کار است.

وی ادامه داد: احداث شهرک صنعتی رامین در شهر رامین و شهرک صنعتی دارویی در دستور کار است که در مراحل انعقاد تفاهم نامه هستند.

البرزی افزود: همچنین احداث شهر پوشاک در شهرستان در دستور کار است و در حال استعلام ملک موردنظر هستیم.

فرماندار باوی با اشاره به راه‌اندازی چندین شهرک صنعتی در این شهر گفت: راه‌اندازی این شهرک‌های صنعتی خود به خود باعث مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد اشتغال می‌شود.

البرزی خبر داد: همچنین برای احداث فازهای ۷ و ۸ نیروگاه رامین، مکاتبات لازم با نهاد ریاست جمهوری انجام شده است که در صورت عملی شدن این فازها، شاهد اشتغالزایی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در حوزه کشاورزی نیز جهاد کشاورزی وام‌های اشتغالزایی را ارائه می‌دهد و کشاورزان شهرستان باوی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

البرزی عنوان کرد: طرح زراعت چوب مورد تاکید و در دستور کار دولت است. در این زمینه کارهای بسیار خوبی انجام و بیش از ۲۰۰ هزار نهال در شهر باوی کاشته شده است که این امر می‌تواند اشتغالزایی بسیار خوبی در منطقه داشته باشد.

کد مطلب 6086692

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