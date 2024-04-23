اولیانوف: سفر گروسی به روسیه در حال برنامه ریزی است 

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دایم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در گفتوگو با «اسپوتنیک» اعلام کرد که سفر آینده «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به روسیه اکنون در حال برنامه ریزی است.
به گفته اولیانوف سفر گروسی به روسیه مربوط به تأمین امنیت نیروگاه اتمی زاپروژیا است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته پیش بر ضرورت جلوگیری از حمله به نیروگاه هستهای زاپروژیا تاکید کرد. رافائل گروسی اعلام کرد که حمله پهپادی روز سهشنبه به مرکز آموزشی نیروگاه هستهای زاپروژیا نشانه آمادگی برای حملات جدید به این نیروگاه است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ادامه گفت که حادثه گزارش شده امروز هر چند در خارج از محدوده نیروگاه رخ داده، اما یک تحول شوم است زیرا نشان دهنده آمادگی برای ادامه این حملات است.
گروسی تاکید کرد که این حملات هر چند خطرات شدیدی ایمنی و امنیت هستهای ایجاد میکنند و درخواستهای مکرر آژانس برای خویشتن داری نظامی رخ میدهد.
مدیر کل آژانس افزود که هر کسی که پشت آنها باشد، با آتش بازی میکنند. حمله به یک نیروگاه هستهای بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است و باید متوقف شود. گروسی گفت هفته آینده در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل، جدیت وضع مربوط به حملات به نیروگاه زاپروژیا را مطرح کند.
مقامات روسیه اخیراً اعلام کردند که در پی حمله پهپادی نیروهای ارتش اوکراین به نیروگاه اتمی زاپروژیا دستکم سه نفر زخمی شدند.
به گفته مقامات دولت روسیه که اسپوتنیک به نام آنها اشارهای نکرده، ارتش اوکراین با استفاده از حداقل دو پهپاد به یک راکتور خاموش نیروگاه زاپروژیا حمله کرد؛ در این حمله آسیب جدی به نیروگاه وارد نشد و سطح تشعشعات طبیعی گزارش شده، اما دولت و ارتش اوکراین دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده کردهاند.
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