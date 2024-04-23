به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرامرزی ظهر دوشنبه با اشاره به برگزاری دهه سرآمدی آموزش دانشگاه در اردیبهشت ماه اظهار کرد: اگرچه نسل دانشگاه‌ها تغییر کرده و به مهارت آفرینی روی آورده‌اند اما کارکرد و فلسفه دانشگاه بر مبنای آموزش است.

وی افزود: بزرگترین افتخار دانشگاه‌ها تربیت نیروی انسانی و فارغ‌التحصیلان کارآمد است و آموزش، نقش مهمی در این راستا دارد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان با اشاره به چهار مقوله کلیدی دهه سرآمدی آموزش، تصریح کرد: دانشجو، منابع آموزشی، استاد و یا اعضای هیئت علمی دانشگاه و زیرساخت و امکانات خوب از جمله این موارد است که این دهه از از ۸ تا ۱۷ اردیبهشت ماه در دانشگاه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شعار این دهه در دانشگاه مبنی بر «آموزش الهام بخش، نیاز محور و اشتغال آفرین» گفت: اهمیت و جایگاه معلم در توسعه کیفی آموزش بسیار مورد توجه است که در دهه سرآمدی آموزش برای تقدیر از اساتید، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، دورهمی … برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

فرامرزی تربیت نیروی انسانی کارآمد را یکی از فاکتورهای تحقق شعار سال دانست و افزود: دانشگاه‌ها در این زمینه می‌توانند به خوبی نقش آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان ۷۰۰ عضو هیئت علمی دارد، گفت: در مجموع ۸۰ نفر از بازنشستگان، سرآمدان آموزشی و … منتخبان این دوره هستند و در این بین ۲ نفر برای مرحله ملی و کشوری از بین اساتید معرفی می‌شوند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان یادآور شد: از بین کسانی که در حوزه تحقق شعار و سیاست‌های دانشگاه فعالیت داشته‌اند نشان تمدن‌سازی دریافت می‌کنند و همچنین مؤثرترین فرد در بین‌المللی سازی از دیگر فاکتورهای انتخاب اساتید برتر است.

وی افزود: رعایت افزایش کیفیت، آموزش، پژوهی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، شاگرد پروری و … از معیارهای امتیازدهی برای منتخبان است در مجموع باید ۴۰۰ امتیاز را دریافت کنند.

فرامرزی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان در رتبه بندی IST ، جز ۵ دانشگاه برتر است که در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری و زیرساخت‌ها، بین‌المللی سازی و … ارزیابی می‌شود و این دانشگاه در حوزه بین‌المللی هم در سال ۲۰۲۳ حضور داشت.

وی افزود: ۱۷ دانشکده در دانشگاه اصفهان وجود دارد و ۱۷ هزار دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی و ۹ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی هستند و ۴۰۰ رشته تحصیلات تکمیلی و ۹۰ گروه آموزشی دارد.