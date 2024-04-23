مبارزه ووشوکاران ۳۸ کشور در چین/ رقبای نمایندگان ایران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، مراسم وزن‌کشی و قرعه‌کشی رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۴ و همچنین نشست فنی این پیکارها صبح امروز در شهر «جیانگ‌یئن» کشور چین برگزار شد و نمایندگان ساندا و تالوی کشورمان حریفان خود را شناختند.

بر این اساس در وزن ۶۵- کیلوگرم زنان، صدیقه دریایی در نخستین دیدار خود به مصاف «دوی مهارابام» از هند می‌رود. وی در صورت برتری در این دیدار باید با برنده دیدار نمایندگان ترکیه و نپال پیکار کند. در وزن ۶۰- کیلوگرم نیز سهیلا منصوریان به مصاف «ژی‌چین لی» از چین می‌رود.

در وزن ۷۵- کیلوگرم زنان، شهربانو منصوریان به مصاف «رانی موندال» بندگلادش می‌رود. وی در صورت برتری در این دیدار باید به مصاف برنده رقابت چین و هند برود.

در بخش مردان و در وزن ۷۰- کیلوگرم محسن محمد سیفی در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شد. وی باید در مرحله دوم با برنده نپال و هنگ‌کنگ دیدار کند. در وزن ۷۵- کیلوگرم، سهیل موسوی با دارنده مدال نقره جهان «سعد بوجکا» از مراکش پیکار می‌کند. وی در صورت برتری باید با نماینده ترکیه دیدار کند.

در وزن ۸۰- علی‌خورشیدی با «المهدی سعیدی» از مراکش دیدار می‌کند. وی در صورت کسب برتری در این دیدار با برنده رقابت نپال و سنگال پیکار خواهد کرد. در وزن ۸۵- کیلوگرم، محمدرضا ریگی با «قاسم رابی» از اردن دیدار می‌کند.

در وزن ۹۰- کیلوگرم نیز سید معین تقوی «یحیی عمر» از اردن را پیش رو دارد و در صورت برتری باید با برنده دیدار ترکیه و نپال رقابت کند.

همچنین در تالو مردان نیز شاهین بنی‌طالبی، حسین قبله‌نما، مصطفی حسن‌زاده و در بخش زنان زهرا کیانی، هلیا اسدیان و زهرا جلیلی نمایندگان کشورمان در این بخش هستند.

۳۸ کشور در این رویداد حضور دارند.