واکنش باشگاه اسپانیایی به پیروزی تیم ملی فوتسال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی رقابتهای جام ملتهای فوتسال آسیا موفق شد با نتیجه ۴ بر صفر از سد کویت عبور کند و به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی راه یابد.
در این دیدار سعید احمدعباسی لژیونر ایرانی تیم «وینیا آلبالی» اسپانیا عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و موفق ۲ گل به ثمر برساند تا در مجموع با ۶ گل آقای گل این مسابقات باشد.
تیم «وینیا آلبالی» به دنبال پیروزی تیم ملی ایران به تمجید از عملکرد سعد احمدعباسی پرداخت و با انتشار ویدئویی از گلهای این بازیکن در دیدار برابر کویت نوشت: احمدعباسی در پیروزی ۴ بر صفر ایران برابر کویت ۲ گل دیگر به ثمر رساند. پارسیها به عنوان صدرنشین گروه به مرحله یک چهارم نهایی جام ملتهای آسیا صعود کردند و در مرحله بعد به مصاف قرقیزستان خواهند رفت.
نظر شما