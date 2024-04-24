به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، نماینده تام‌الاختیار دانشگاه علامه‌طباطبایی در برگزاری آزمون سراسری، گفت: آزمون سراسری ۱۴۰۲ نوبت نخست، با رقابت ۱۵ هزار و ۳۰۵ داوطلب در دو نوبت صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه و جمعه، ۶ و ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، علوم ارتباطات، مدیریت و حسابداری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، اقتصاد و روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در صبح نخستین روز آزمون، پنج هزار و ۸۹ داوطلب در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی و در بعدازظهر همان روز، چهار هزار و ۳۶۹ داوطلب گروه‌های آزمایشی زبان‌های خارجی و هنر در بزرگترین ماراتن علمی کشور به رقابت می‌پردازند. همچنین در صبح دومین روز از برگزاری آزمون سراسری، پنج هزار و ۸۴۷ داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت می کنند.

فاضلی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر آزمون سراسری، گفت: به منظور جلوگیری از ازدحام و شلوغی، درهای حوزه امتحانی از ساعت شش و ۳۰ دقیقه صبح باز است و آماده پذیرش داوطلبان هستیم. همچنین هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی، اداره برق و پلیس راهور جهت تسهیل در عبور و مرور داوطلبان و برقراری نظم و آرامش انجام شده است. تدابیر لازم نیز برای پذیرایی و اسکان خانواده‌ها در مسجد امام علی (ع) و طبقه اول رستوران دانشجویی دانشگاه در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص تمهیدات بهداشتی اندیشیده شده در حوزه امتحانی دانشگاه علامه‌طباطبائی گفت: مرکز بهداشت و درمان و دو پزشک دانشگاه در تمام طول مدت آزمون، آماده خدمت رسانی به داوطلبان هستند.

نماینده تام‌الاختیار دانشگاه علامه‌طباطبائی در برگزاری آزمون سراسری افزود: برگه‌های راهنمایی نیز تهیه شده است تا داوطلبان با کمک آن‌ها به راحتی حوزه امتحانی و صندلی خود را پیدا کنند و افرادی هم برای راهنمایی مشخص شده‌اند تا اگر داوطلبی به مشکل برخورد کرد، بتواند با راهنمایی این افراد، مشکل خود را سریع حل کند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه فضایی برای دریافت امانات و نگهداری کیف، موبایل، ساعت هوشمند و اشیاء قیمتی داوطلبان در نظر گرفته نشده است، از داوطلبان تقاضا داریم به غیر از همراه داشتن مداد، پاک‌کن، تراش، ساعت غیرهوشمند و کارت ورود به جلسه، از آوردن هرگونه وسیله اضافی خودداری کنند.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای تک تک داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۳، گفت: تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا آزمون در آرامش و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود. همراهی داوطلبان نیز می تواند ما را در انجام مطلوب تر وظایف کمک کند.