بورل: به همکاری با آنروا ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد که رژیم صهیونیستی قطعنامه شورای امنیت در خصوص کمک رسانی به نوار غزه را زیر پا گذاشته است.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه اعلام کرد: اسرائیلی‌ها به قطعنامه شورای امنیت برای تسهیل ارسال کمک‌ها به غزه عمل نکردند. هیچ مدرکی دال بر اتهامات وارده به آنروا وجود ندارد.

بورل تاکید کرد: پس از اینکه گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ثابت کرد هیچ مدرکی دال بر اتهامات آنروا در خصوص حمله ۷ اکتبر وجود ندارد، از همکاری با آنروا استقبال می‌کنیم.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که این اتحادیه باید تلاش‌های خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس برای یافتن راه حل سیاسی در خاورمیانه متحد کند.

بورل ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها به توقف دائمی جنگ در غزه منجر شود.

این مقام ارشد اروپا افزود که باید بر روی راه حل سیاسی بحران غزه، بر اساس اصل راه حل دو کشوری کار کرد.