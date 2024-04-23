واکنش ایران محاسبات دشمن را به هم ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین) در سخنانی اعلام کرد که دشمن صهیونیست پس از ۲۰۰ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی تلاش دارد خود را جمع و جور کند.

ابوعبیده افزود: دشمن همچنان در شن‌های غزه گرفتار شده، هیچ دستاوردی جز شرمساری و شکست نداشته است و از این ورطه برای کشتار و ویرانی بیشتر استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: ۲۰۰ روز است که دشمن بدون هرگونه هدف، چشم‌انداز و آزادی اسیران خود در شن‌های غزه گرفتار شده است. در دویستمین روز از جنگ غزه مقاومت همچنان مانند کوه استوار است. جهان قدرت مبارزان ما و ضربه‌های دردناک آن‌ها را نه تنها در مقابله با حمله‌های دشمن بلکه هنگام عقب‌نشینی آن‌ها نیز شاهد بود.

ابوعبیده گفت: ما تنها بخش اندکی از ضربه‌های قهرمانانمان به دشمن را به تصویر کشیده و ثبت کردیم. ضربه‌های ما به دشمن ادامه خواهد داشت و شکل‌ها و گونه‌های جدیدی را به خود خواهد گرفت.

وی افزود: از جمله دروغ‌های کابینه دشمن آن است که تلاش دارد برای جهانیان این توهم را ایجاد کند که گردان‌های قسام را نابود کرده و تنها یک گردان در رفح باقی مانده است. این یک دروغ بزرگ است. ما از حقوق ملت خود، پایان جنگ، بازگشت آوارگان، بازسازی غزه و ورود کمک‌ها کوتاه نخواهیم آمد.

ابوعبیده ادامه داد: خون‌هایی که ریخته شدند تنها با گرفتن حق طبیعی ما و تحقق شروط مقاومت جبران خواهند شد. کابینه دشمن در دستیابی به توافق مبادله اسیران وقت‌کشی می‌کند و تلاش دارد در تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس کارشکنی کند.

سخنگوی قسام گفت: سناریوی «رون آراد» شاید در دسترس‌ترین سناریو برای تکرار در مورد اسیران دشمن در غزه باشد. آنچه فشار نظامی خوانده می‌شود تنها ما را به پایداری روی مواضعمان، حفاظت از حقوق مردممان و کوتاه نیامدن از آن سوق می‌دهد.

وی افزود: ما تمامی اقدامات وتلاش‌های نظامی و مردمی به ویژه در جبهه‌های لبنان، یمن و عراق را ارج می‌نهیم. ما عمق تأثیر واکنش ایران و ضربه‌های آن به دشمن را درک می‌کنیم. حجم و ماهیت واکنش ایران قواعد جدیدی را وضع کرد و محاسبات دشمن را به هم ریخت.

سخنگوی قسام ادامه داد: دوره عربده‌کشی بی حساب و کتاب دشمن تمام شده است. پاسخ همراه با دست‌پاچگی دشمن به اقدامات مقاومت در تمامی جبهه‌ها اهمیت مقاومت را نشان می‌دهد.

ابوعبیده گفت: ما از مردم اردن می‌خواهیم که اقدامات خود را شدت ببخشند. ما از امتمان می‌خواهیم که به اقدامات خود در حمایت از مقاومت شدت ببخشد.

وی افزود: ما به مقاومت شجاع کرانه باختری و تمامی تلاش‌ها در وجب به وجب خاک سربلندمان درود می‌فرستیم. نخستین جبهه مقاومت جبهه کرانه باختری است.