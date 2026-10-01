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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

شهدا مشعل راه ما برای فتح قله‌های انقلاب هستند

شهدا مشعل راه ما برای فتح قله‌های انقلاب هستند

اهواز - امام جمعه خرمشهر گفت: شهدا مشعل‌های فروزان مسیر ما هستند و با الهام گرفتن از آنان، تمامی موانع را از سر راه انقلاب اسلامی برمی‌داریم و قله‌ها را فتح خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد عادل‌پور پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین رونمایی از یادمان شهید جواد محمودی و بهره برداری از ساختمان قرارگاه اربعین حسینی (ع) پاسگاه پلیس راه خرمشهر به اهواز اظهار کرد: افتتاح ساختمان بهانه است ‌و هدف اصلی تقدیر از انسان های والایی است که جان خودشان را تقدیم کردند تا امروز ما باشیم و امروز جانبخش شویم.

امام جمعه خرمشهر گفت: تولید محتوا در خصوص شهیدان باید بیشتر شود تا مردم شهدا و خانواده آن‌ها را بشناسند.‌ امام شهید فرمودند اگر سنگر و خاکریز دوم نبود انسان‌های ایستاده پشت خاکریز اول نمی‌توانستند بایستند.

وی ادامه داد: مردم، شلمچه را از شهید محمودی‌ها تا شهید رضاییان که عاشق و دلداده امام حسین (ع) بودند به یاد دارند لذا باید بیشتر آنها را معرفی کنیم.

حجت الاسلام عادل پور عنوان کرد: هرچه داریم از شهدا و خانواده آنها است، این ها مشعل راه ما هستند و بدانید که با این الهام بخشی قطعاً تمام موانع را از سر راه انقلاب اسلامی بر خواهیم داشت و ان‌شاءالله قله را با سرفرازی هرچه بیشتر فتح خواهیم کرد.

کد مطلب 6964479

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