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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۰۲

تظاهرات مردم اردن در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی+ فیلم

تظاهرات مردم اردن در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی+ فیلم

مردم اردن در پاسخ به درخواست ابوعبیده برای شدت‌بخشیدن به اقدامات خود در حمایت از مقاومت فلسطین، در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، به فاصله چند ساعت از سخنرانی «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) «امان» پایتخت اردن شاهد برگزاری تظاهرات ضدصهیونیستی است.

بر این اساس مردم اردن در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و در پاسخ به درخواست ابوعبیده برای افزایش اقدامات خود در حمایت از فلسطینیان در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در «امان» دست به تظاهرات زدند.

در این تظاهرات، مردم اردن شعارهایی از جمله «ابوعبیده این را گفت، غزه و ما سربازان او هستیم» و «ملت اردن ای ملت بزرگ، ای کابوس اشغالگران» را در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین سر دادند.

پیش از این نیز اردنی‌ها بارها علیه رژیم صهیونیستی و در حمایت از فلسطینیان دست به تظاهرات زده بودند.

کد مطلب 6087065

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