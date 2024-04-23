تظاهرات مردم اردن در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، به فاصله چند ساعت از سخنرانی «ابوعبیده» سخنگوی گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) «امان» پایتخت اردن شاهد برگزاری تظاهرات ضدصهیونیستی است.

بر این اساس مردم اردن در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و در پاسخ به درخواست ابوعبیده برای افزایش اقدامات خود در حمایت از فلسطینیان در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در «امان» دست به تظاهرات زدند.

در این تظاهرات، مردم اردن شعارهایی از جمله «ابوعبیده این را گفت، غزه و ما سربازان او هستیم» و «ملت اردن ای ملت بزرگ، ای کابوس اشغالگران» را در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین سر دادند.

پیش از این نیز اردنی‌ها بارها علیه رژیم صهیونیستی و در حمایت از فلسطینیان دست به تظاهرات زده بودند.