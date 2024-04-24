به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از حذف آگهیهای مسکن دو پلتفرم «دیوار» و «شیپور» خبر داد و اعلام کرد «بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی میکنند.»
در همین راستا فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: عدهای دلالان و سودجویان در این پلتفرمها اقدام به انتشار آگهیهای جعلی مسکن میکردند که این روند موجب به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمتسازی انجام میشود؛ زین پس اگر املاکی میخواهد در این پلتفرمهای خانهیاب تبلیغ شود ابتدا باید در سامانه املاک و اسکان باشد تا مشخصات و هویت مالک تأیید شود.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: از اردیبهشتماه سال گذشته که سامانه املاک و اسکان به طور جدی روی کار آمد و دستورالعمل ثبت آگهی به متولیان املاکیها و پلتفرمها ارسال شد اما نسبت به این قوانین توجهی نداشتند و هماکنون پساز یک سال بنا شد، دو پلتفرم «دیوار» و «شیپور» مسدود شود تا روند آگهیهای خود را اصلاح و مجدد به فعالیت ادامه دهند.
وی گفت: سکوهای آگهی مسکن این دو پلتفرم تا هفته آینده با مجوز شورای امنیت و دستگاههای امنیتی از دسترس خارج میشوند.
به گزارش مهر، قیمتگذاری کاذب مسکن توسط دلالان این حوزه موجب افزایش روز به روزی قیمت میشود که از این رو موجب دلسرد شدن مستأجران خواهد شد.
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