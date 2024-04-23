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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۵

آگهی‌های مسکن در دو پلتفرم «شیپور» و «دیوار» حذف می شود؟

آگهی‌های مسکن در دو پلتفرم «شیپور» و «دیوار» حذف می شود؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از انسداد بخش املاک سکوهای دیوار و شیپور تا هفته آینده در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کد پستی ملک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی می‌کنند.

وی با بیان این‌که این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی انجام شود.

وی با تاکید بر این‌که املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد: اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.

کد مطلب 6086157
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • نامدار IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      1 0
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      بسیار کار عالی و خدا پسندانه ای هست، مخصوصا در مورد اجاره کوتاه مدت آپارتمان که بدون مجوز یک واحد را ساعتی اجاره می دهند و باعث ایجاد مزاحمت و رفت و آمد افراد ناشناس به ساختمان هستند و قانونی در اینباره وجود ندارد.
    • محبوبه IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      2 0
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      خیلی کار اشتباهی هست چون هزاران نفر ازین راه کسب درآمد می کنند و با این کار مردم دچار مشکل می شوند . اپ دیوار خودش یکی ار از سودجو ترین اپلیکیشن ها در ایران هست

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