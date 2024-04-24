ضرورت آموزش فرهنگ داوطلبی به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و مدیران سازمان داوطلبان با حضور در ساختمان صلح با نماینده رهبر معظم انقلاب در هلال احمر دیدار و گفتوگو کردند.
حجت الاسلام والمسلمین معزی در این دیدار به نقش حیاتی و پر اهمیت سازمان داوطلبان در جمعیت هلال احمر اشاره کرد و بر بهرهگیری از همه ظرفیتها و توانمندیهای داوطلبانه برای خدمت به مردم در این مجموعه تاکید کرد.
وی ارائه آموزش فرهنگ داوطلبی را یکی از وظایف این سازمان برشمرد و تصریح کرد: با آموزش و فرهنگسازی صحیح باید روحیه خدمترسانی در جامعه را ارتقا دهیم.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در این بخش با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از رسانه در معرفی فعالیتهای داوطلبانه، تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ داوطلبانه باید بیش از پیش در مورد فرهنگ خدمت رسانی و معرفی آن به مردم تمرکز کرد.
حجت الاسلام والمسلمین معزی، سپس به ارائه نکاتی در خصوص برنامهریزیهای فرهنگی و بهرهگیری هر چه بیشتر از ظرفیتهای داوطلبی در پیشبرد اهداف جمعیت هلالاحمر پرداخت و بر لزوم ارتباطات تنگاتنگ و مستمر درون سازمانی تاکید کرد.
وی همچنین با ابراز خرسندی از این دیدار، به ارائه نکاتی مهم و ضروری در خصوص چگونگی جذب و نگهداشت داوطلبان در جمعیت هلال احمر پرداخت.
نماینده رهبر معظم انقلاب ارتباط مستمر با اقشار مختلف جامعه، تربیت، آموزش و تهیه بستههای فرهنگی برای جذب و نگهداشت آنان را یک امر ضروری دانست و تصریح کرد: یکی از آسیبهای جدی نظامهای سازمانی در ایران بورکراسیهای غیر ضروری است. وی تاکید کرد باید با پرهیز از این بورکراسیها از ظرفیت داوطلبانه برای اجرای خلاقانه برنامهها در جمعیت بهره گرفت.
وی همچنین گزارشهای ارائه شده از سوی مسئولان این سازمان را نیز مثبت ارزیابی کرد و از خدمات ارائه شده در ماه مبارک رمضان و عید نوروز قدردانی کرد.
حجت الاسلاموالمسلمین معزی در پایان این دیدار ضمن آرزوی موفقیت، توجه ویژه به مسائل مربوط به این سازمان که متولی کمک در جامعه است را خواستار شد.
در ابتدای این دیدار وحید سلیمی، رئیس سازمان داوطلبان، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و معاونین سازمان داوطلبان نیز به ارائه گزارشهایی در خصوص فعالیتهای صورت گرفته سال گذشته و همچنین بیان مشکلات و چالشهای پیش روی ارائه خدمات روانتر به جامعه به منظور پیگیری از سوی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر پرداختند.
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