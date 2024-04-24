محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان صاف تا کمی ابری است، گفت: این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده، از بعد از ظهر امروز گاهی اوقات شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی با یادآوری اینکه از امروز شاهد پایدار شدن وضعیت جوی استان بوده و سامانه بارشی فعالی در استان پیش‌بینی نمی‌شود، تصریح کرد: وضعیت در طارم کمی متفاوت بوده و در حال حاضر شاهد مه‌آلود بودن مناطق کوهستانی این شهرستان و ابری بودن آسمان این منطقه هستیم.

رحمان نیا با اشاره به اینکه دمای هوای استان از اوایل هفته آینده رو به افزایش خواهد بود، خاطرنشان کرد: این وضعیت برای اکثر نقاط استان پیش‌بینی شده است، هر چند امروز شاهد کاهش محسوس دما در برخی مناطق استان بودیم.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه دمای فعلی شهر زنجان با ۲ درجه افزایش نسبت به روز گذشته در همین ساعت به ۱۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است، اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته ایستگاه فرودگاه زنجان با ۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و گیلوان با ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان ثبت شد.

رحمان‌نیا اضافه کرد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان ۵ و ۱۵ درجه، ابهر ۸ و ۱۳ درجه، خرمدره ۷ و ۱۳ درجه، آب‌بر ۱۳ و ۲۰ درجه، قیدار ۳ و ۱۱ درجه، سلطانیه ۳ و ۱۲ درجه و ماهنشان ۸ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.