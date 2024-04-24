به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور که با هدایت پاکو خمز اسپانیایی فصل بیست و سوم را آغاز کرده بود، با قطع همکاری توافقی با وی، به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای ادامه رقابت‌های لیگ و فصل آینده است.

در شرایطی که پیش از این تاکید شده بود که تراکتور به دنبال گزینه خارجی است و حتی برخی نام‌ها هم مطرح شد، اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد احتمال منتفی شدن حضور سرمربی خارجی در این تیم زیاد است و یک ایرانی هدایت سرخپوشان را برعهده خواهد گرفت.

در همین راستا مذاکرات مدیران تراکتور با یحیی گل محمدی به مراحل پایانی رسیده است اما برای نهایی شدن توافق، سرمربی سابق پرسپولیس باید مسائلی که از گذشته برایش ایجاد شده است را برطرف کند. این موضوع به اتفاقات غیرفوتبالی مربوط می‌شود و سرمربی مد نظر تراکتور باید بتواند این مشکل را حل کند.

در صورتی که گل محمدی شرط مدیران تراکتور را محقق کند، به عنوان سرمربی آینده این تیم فعالیتش را آغاز خواهد کرد.

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور به خبرنگار مهر اعلام کرد با تصمیم مدیران باشگاه حمید مطهری به عنوان سرمربی موقت این تیم تا زمان انتخاب سرمربی جدید انتخاب شده و هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت.

مطهری که سابقه دستیاری یحیی گل محمدی را دارد، پس از آنکه نتوانست تیم نساجی را به موفقیتی برساند از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته شد. وی پس از آن به عنوان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد و در کنار امیر قلعه نویی در جام ملت‌های آسیا نتوانست با تیم ملی به موفقیتی برسد.