به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری «اینوتکس» امسال شاهد برگزاری نخستین رویداد هاکا مستر است؛ رویدادی که با هدف یادگیری سریع برگزار می شود. در این رویداد با ارائه ۸ کارگاه آموزشی و ۴ پنل تخصصی در زمینههای مختلف، شرکت کنندگان با مفاهیم کلیدی و ابزار های پیشرفته برای تبدیل ایده به واقعیت در زمانی کوتاه، آشنا می شوند.
هاکا مستر فرصتی برای یادگیری سریع موضوعات کاربردی است. این برنامه به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های جدیدی را کسب کنند دانش خود را گسترش دهند و برای چالش های دنیای واقعی آماده شوند.
ایجاد شبکه ای از نوآوران بر اهداف دیگر این رویداد است. این برنامه فرصتی برای شرکت کنندگان فراهم می کند تا با دیگر نوآوران از سراسر کشور ارتباط برقرار کنند و از تجربیات و ایده های یکدیگر بیاموزند.
ارائه ابزارهای پیشرفته برای تبدیل ایده به واقعیت از دیگر اهداف ها مستر اینوتکس ۲۰۲۴ است. در این رویداد به شرکت کنندگان ابزارهای لازم برای تبدیل ایده های خود به واقعیت داده می شود. این ابزارها شامل مواردی مانند نرم افزار طراحی، پلتفرم های نمونه سازی، و منابع مالی است.
در این رویداد کارگاه های مختلفی برگزار می شود. ایدهپردازی، اعتبارسنجی و تحقیق بازار یکی از کارگاه هاست. در این کارگاه شرکت کنندگان با تکنیکهای خلاقانه ایدهپردازی آشنا میشوند و یاد میگیرند که چگونه ایدههای خود را پرورش داده و آنها را به طرحهای عملی تبدیل کنند.
بیزینس مدلهای برند از دیگر کارگاه های این رویداد است. در این کارگاه با انواع مدلهای کسب و کار آشنا میشوید و یاد میگیرید که چگونه مدل مناسب برای ایدهتان را انتخاب کنید.
طراحیMVP افسانهای کارگاه دیگری است که در این رویداد برگزار می شود. در این کارگاه با روشهای سریع و کاربردی طراحی محصول و تجربه کاربری (UX/UI) آشنا میشوید و یاد میگیرید که چگونه محصولاتی و کاربر پسند خلق کنید.
بازاریابی برای ایدههایی که به دنیا نیامدهاند عنوان کارگاه دیگری از هاکا مستر است. در این کارگاه با تکنیکهای جذب مشتری آشنا خواهید شد و یاد میگیرید که چگونه با استفاده از روشهای خلاقانه و نوین، مشتریان را به ایدهتان جذب کنید و ریسک استارتاپ خود را کاهش دهید.
پنل انتقال تجربه مدیران محصول و مارکتینگ نیز در این رویداد برگزار می شود. در این پنل، مدیران محصول و مارکتینگ شرکتهای موفق تجارب و چالشهای خود را با شما به اشتراک میگذارند و درسهایی ارزشمند از دنیای بازاریابی به شما میآموزند.
آشنایی با مهمترین روشهای توسعه سریع برنامهنویسی سرور، پنل انتقال دانش و تجربه مدیران، فرصتها و قواعد جذب سرمایه، هنر ارائه به داور و سرمایهگذاران، پنل انتقال تجربه مدیران نوآوری صنایع و سرمایهگذاران هم از دیگر برنامه های این رویداد است.
گفتنی است؛ شرکتکنندگان در این برنامه مهارت استفاده از ابزارهای نوآورانه را در تبدیل ایدههای خود به واقعیت در زمانی کوتاه آموخته و به انتقال دانش و تجربه با یکدیگر میپردازند.همچنین محتوای آموزشی این برنامه با مشارکت اساتید و افراد صاحبنظر ضبط و منتشر شده و دراختیار دیگر علاقمندان در شبکه نوآوری قرار می گیرد.
اینوتکس ۲۰۲۴ از ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ در پارک فناوری پردیس برگزار میشود. این نمایشگاه میزبان بیش از ۴۰۰ شرکت نوآور و فناور در قالب غرفهدار، ۱۵۰ سرمایهگذار استارتاپی، ۴۰۰ جلسه بین کسبوکارها و ۲۰ رویداد و بخش جانبی خواهد بود.
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