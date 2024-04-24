به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، موریس موتا پائز سرمربی جدید تیم ملی والیبال بامداد امروز وارد تهران شد تا در روزهای باقی مانده تا برگزاری مسابقات لیگ ملت‌ها تمرینات تیم ملی با هدایت او پیگیری شود.

پائز پس از ورود به تهران در مورد وضعیت تیم ملی والیبال ایران گفت: من آگاه هستم به این موضوع که والیبال چقدر در ایران از اهمیت برخوردار است. یادم می‌آید که از سال ۲۰۱۴ تا الان رشد یافته است و ایرانی‌ها والیبال را دوست دارند.

وی با بیان این‌که من می‌توانم به خوبی این موضوع را احساس کنم، تصریح کرد: امیدوارم که در ایران با هم کار خوبی انجام دهیم. برای همکاری با فدراسیون و بازیکنان بسیار هیجان زده هستم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: من با شما صادق هستم، می دانم که همه هواداران اینجا واقعاً والیبال را دوست دارند، برای آنها عملکرد تیم بسیار مهم است، اینکه تیم چه کاری انجام می‌دهد؟ چه کسی مربی است؟ چه بازیکنانی حضور دارند؟ اما من واقعاً روی کار متمرکز هستم.

وی تاکید کرد: همگی یک هدف بزرگ داریم و واقعاً باید روی آن تمرکز کنیم که آن هدف هم راه‌یابی به المپیک پاریس است و تابستان امسال به آن نیاز داریم. نمی‌توانیم این فرصت را از دست بدهیم و باید متمرکز پیش رویم چون در صورت کسب این نتیجه مردم با ما خوشحال خواهند شد و امیدوارم که چنین باشد.

پائز خطاب به مردم ایران گفت: من خیلی خوشحالم که اینجا هستم و امیدوارم تابستان خوبی را بسازیم و در پاریس ۲۰۲۴ باشیم. این هدف ماست و از حمایت شما متشکرم که در این چالش طولانی با تیم ملی همراه هستید.

مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال ۲۰۲۴ در گروه مردان از یکم ۱۶ خرداد تا سوم تیرماه سال جاری پیگیری می‌شود و با معرفی تیم‌های صعود کننده به مرحله نهایی به پایان خواهد رسید که به عنوان آخرین مرحله صعود به المپیک پاریس از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار است.