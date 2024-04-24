به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سومین سالگرد شهادت سید محمد حجازی فردا پنج شنبه ۶ اردیبهشت در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار میشود.
مراسم مذکور فردا پنجشنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۶ در مسجد پیامبر اعظم (ص) واقع در شهرک شهید محلاتی، خیابان ولایت برگزار میشود.
مراسم سومین سالگرد شهادت سید محمد حجازی فردا پنجشنبه ۶ اردیبهشت در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سومین سالگرد شهادت سید محمد حجازی فردا پنج شنبه ۶ اردیبهشت در مسجد پیامبر اعظم (ص) برگزار میشود.
مراسم مذکور فردا پنجشنبه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۶ در مسجد پیامبر اعظم (ص) واقع در شهرک شهید محلاتی، خیابان ولایت برگزار میشود.
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