به گزارش خبرنگار مهر، رضا مراد صحرایی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: پس از ۱۲ سال از تصویب سند تحول بنیادین، نخستین آیین نامه برای اجرای این سند یعنی بخش مهارت آموزی دانش آموزان تصویب شد. این آیین نامه در ۱۰ ماده به تصویب هیات دولت رسید. بر این اساس تا ۵ سال آینده، ۱۰۰۰ هنرستان جدید در کشور ساخته می‌شود و تعداد دانش آموزان در رشته‌های مهارتی در هنرستان به نیمی از دانش آموزان کل کشور می‌رسد. این عدد الان ۳۹ درصد است.

وی همچنین گفت: موضوع تغییر تقویم آموزشی که مصوبه دولت است در قالب یک طرح تصویب شده و در حال بررسی است و هنوز قطعی نشده است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: معادل دو درصد اعتبارات ملی و استانی پیشرفت و عدالت، به عنوان مشوق در اختیار شرکت‌ها و صنایعی خواهد گرفت که اقدام به تاسیس هنرستان در جوار شرکت و صنعت خود بکنند.