امروز استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی امروز در آئین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: امروز آئین واگذاری دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران یعنی استقلال و پرسپولیس پیرو تلاش‌های صورت گرفته طی ۲ دهه است.

وی افزود: امروز به طور رسمی واگذاری دو باشگاه فوتبال از دولت به بخش خصوصی اعلام می‌شود و امیدوار هستیم که ۵ اردیبهشت سرآغاز دوره شکوفایی و پیشرفت در ورزش ایران باشد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مرحله از برگزاری مزایده که به صورت شفاف در فرابورس برگزار شد، در یک عرضه عمومی و با تأمل و نظارت سهام دو تیم واگذار شد. در این دوره از واگذاری بعد از برگزاری ۸ بار مزایده بالاخره وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی با نمایندگی از مجموعه دولت در امر این واگذاری در تعامل نزدیک با وزارت ورزش و در یک نگاه همگام و همه جانبه در یک بازه زمانی ۲ ماهه، به ثمر رساند.

وی یادآور شد: در گام اول پذیرش این دو باشگاه در بازار فرابورس ایران ۱۰ درصد از سهام این باشگاه‌ها به مردم واگذار شده بود. اگر این اتفاق نمی‌افتاد شاید به این زودی توان واگذاری این دو تیم را نداشتیم.

بازیان افزود: در سال جهش تولید با مشارکت مردم و تأکیدات رهبری بر زمینه سازی مشارکت همه جانبه مردم در اقتصاد، سازمان خصوصی سازی توانست در طلیعه سال ۱۴۰۳ این امر مهم و مورد تاکید ریاست جمهور، هیأت دولت و وزارت ورزش و اقتصاد در عرضه سهام دو تیم فوتبال تهرانی را به سرانجام برساند. در واقع واگذاری سهام عمده دولت که اعلان اراده حداکثری دولت در واگذاری تصدی گری های دولت در اول سال است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: سوم اردیبهشت ماه مزایده در بازار فرابورس برگزار و دو کنسرسیوم پتروشیمی و بانکی تشکیل شد؛ در نهایت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس داوطلبی خود را برای خرید باشگاه استقلال اعلام کرد و در حال حاضر ۸۵ درصد سهام این باشگاه متعلق به این هلدینگ است.

وی گفت: کنسرسیوم دوم هم کنسرسیوم بانکی با حضور بانک شهر، بانک تجارت، بانک ملت، بانک رفاه و بانک اقتصاد نوین برگزار شد.

بازیان اظهار کرد: در نهایت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به دو کنسرسیوم بانکی و پتروشیمی واگذار کردیم.