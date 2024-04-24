به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سایت صهیونیستی آی ۲۴ گزارش داد: بعد از استعفای «آهارون هالیوا» رئیس سرویس اطلاعات نظامی اسراییل به دلیل شکست در مقابله با عملیات طوفان الاقصی به نظر می رسد افسران ارشد دیگری نیز قصد دارند استعفای خود را ارائه دهند.

در ادامه این گزارش آمده است: «آوی روزنفیلد» یکی دیگر از فرماندهان ارتش اسراییل ممکن است طی روزهای آتی استعفای خود را تحویل دهد. وی منتظر پایان یافتن ماموریت خود بعد از جنگ یعنی ایجاد منطقه حائل میان منطقه های اطراف نوار غزه و عمق این باریکه است. همچنین چند تن از فرماندهان میدانی ارتش به نزدیکان خود گفته اند که قصد دارند استعفا دهند.

در این گزارش تاکید شده است: ژنرال «یارون فینکلمن» فرمانده منطقه جنوبی ارتش اسراییل نیز ممکن است بعد از پایان یافتن ماموریت نیروهایش در نوار غزه استعفا دهد.

لازم به ذکر است که محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته شاهد تشدید بحث و جدل ها در خصوص لزوم کناره گیری مقامات سیاسی و نظامی این رژیم به دلیل شکست در مقابله با طوفان الاقصی و عدم تحقق اهداف از پیش اعلام شده در جنگ غزه بوده است.

رسانه های صهیونیستی گزارش دادند: بعد از استعفای آهارون هالیوا زمان استعفای رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس شاباک نزدیک شده است.

این رسانه ها تاکید کردند: افسران و مقامات نظامی دیگر که در این شکست دست دارند باید از سمت خود کناره گیری کنند.

روز گذشته نیز رسانه های صهیونیستی اذعان کردند: شکاف داخلی در اسراییل با آغاز جنگ در نوار غزه تشدید شده به طوری که تمام تحلیلگران ارشد و فرماندهان نظامی و سیاسی در اسراییل معتقدند راهی که تل آویو برای تحقق پیروزی در پیش گرفته بن بست است.

عامول هرئیل تحلیلگر امور نظامی روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد: پیش بینی ما این است که شاهد موج گسترده ای از استعفا در میان مقامات سیاسی و نظامی طی دوره آتی به دلیل شکست در مقابله با عملیات طوفان الاقصی باشیم.

«آهارون هالیوا» رئیس سرویس اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به تازگی به دلیل ناکامی در برابر عملیات هفتم اکتبر مقاومت فلسطین و همچنین پیامدهای حمله به کنسولگری ایران در دمشق استعفا کرده است.