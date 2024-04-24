دوران تهدید ملت ها به پایان رسیده است/روح تازه در رزمندگان مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه مدرسی صبح چهارشنبه در مراسم سالگرد شکست حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس بیان کرد: شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس در اردیبهشت سال ۵۹ نشان الطاف و امدادهای غیبی نسبت به انقلاب اسلامی بود.

همسر شهید مهدی منتظر قائم (تنها شهید حادثه طبس) بیان کرد: از طرف دیگر این اتفاق افشاگر راهبردها و سناریوهای دشمن و استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران تلقی می‌شود.

مدرسی با تبیین جنایت‌های متعدد استکبار گفت: دوران تهدید و تجاوز نظامی علیه ملت‌ها به پایان رسیده است و ملت ایران بینی هر متجاوزی را به خاک خواهد مالید.

وی با اشاره به عملیات «وعده صادق» ادامه داد: این عملیات نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آرامش را نصیب ملت ایران کرد و از طرف دیگر وحشت و خفت را سهم رژیم صهیونیستی کرد.

همسر شهید مهدی منتظر قائم (تنها شهید حادثه طبس) با بیان اینکه خداوند را برای نعمت عملیات وعده صادق شکر گفته و خرسندیم که خون شهیدان ما به ثمر رسید.

وی با تأکید بر اینکه عملیات‌هایی چون عملیات «طوفان الاقصی» و عملیات «وعده صادق» روحی تازه در جان رزمندگان جبهه اسلام و مقاومت دمیده است، ادامه داد: همچنین عملیات وعده صادق باور شکست ناپذیر بودن اسرائیل را از بین برد.