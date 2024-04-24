به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی صبح چهارشنبه در نشست با مدیرعامل آبفای استان بوشهر ضمن تقدیر از انجام اقدامات اساسی و مهم این شرکت در شهرستان دیلم اظهار کرد: با توجه به نزدیکی فصل تابستان و بحران کم آبی انتظار داریم تدابیری ویژه در خصوص این موضوع اندیشیده شود تا تنش‌های آبی در شهرستان دیلم کمتر و در آینده رفع شود.

وی گفت: برای اجرای پروژه نوسازی شبکه آبرسانی، فرمانداری از منابع شهرستانی و کمیته برنامه ریزی به‌صورت ویژه این موضوع را خواهد دید و بخش دیگری از این اعتبارات هم نیز توسط آبفا تأمین شود تا پروژه رفع فرسودگی خطوط انتقال آب نهایی و شروع به کار شود.

فرماندار دیلم با اشاره به اینکه شهرک صنوف آلاینده محل تمرکز کارگاه‌های فنی و تجاری است بیان داشت: مشکل لوله کشی و اتصال شبکه داخلی آبرسانی صنوف آلاینده با مشارکت این تعاونی و اداره آبفا بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست می‌توان به تاکید در تسریع روند اجرای پروژه مخزن ۲ هزار مترمکعبی امام حسن و پروژه خط انتقال آب مجتمع دیلم که به‌طول هفت کیلومتر است اشاره کرد.