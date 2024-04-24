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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۰۳

دانش پژوه:

۸۰ دانش‌آموز در آزمون فریلنسری قبول شده‌اند

۸۰ دانش‌آموز در آزمون فریلنسری قبول شده‌اند

مدیر عامل مرکز نوآوری لنسر شریف گفت: از ۶۰۰ دانش آموز فارغ‌التحصیل شده ۸۰ نفر در آزمون فریلنسری قبول شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامبد دانش پژوه، مدیرعامل مرکز نوآوری دانش آموزی لنسر شریف مستقر در ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف در نشست خبری در خصوص مأموریت این سازمان گفت: ما به دنبال کشف دانش آموزان در رشته‌های برنامه نویسی، رباتیک و هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت زندگی آنان و آمادگی آن‌ها برای ورود به دنیای فریلنسری (آزادکاری) و پیوند دانش‌آموزان برنامه‌نویس با شرکت‌های خصوصی و دولتی هستیم.

وی با بیان اینکه این شرکت عضو ناحیه نوآوری دانشگاه شریف است، گفت: هر دانشگاه مجموعه نوآوری مختص خود را دارد که این شرکت‌ها باید تاییدیه هر دانشگاه را داشته باشند و ما تاییدیه دانشگاه شریف را داریم.

وی ادامه داد: از ۱۲۰۰ دانش آموز ،۶۰۰ دانش آموز فارغ التحصیل داشتیم که از این تعداد ۸۰ نفر آزمون بین‌الملل فریلنسری داده‌اند.

مدیرعامل لنسر شریف تصریح کرد: برنامه نویسی اینترنت اشیا، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، هوش مالی، کامپیوتر، برنامه نویسی تلفن همراه از جمله مهارت‌هایی است که در این مرکز آموزش داده می‌شود و همچنین برای آموزش این مهارت‌ها حدود ۳ سال زمان باید طی شود.

وی ادامه داد: ما در این مجموعه برای اینکه بتوانیم انگیزه دانش‌آموزان برای آموزش دیدن را به سطح بالاتری ببریم از روش‌هایی مانند موسیقی و ورزش استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل مرکز لنسر شریف خاطر نشان کرد: در ۱۴ اردیبهشت سومین دوره مسابقات دانش آموزی به تعداد ۲۱۵۰ دانش آموز از سراسر کشور در رشته‌های رباتیک، برنامه نویسی و برنامه نویسی سخت افزار برگزار می‌شود که این ایونت در دانشگاه شریف برگزار می‌شود.

مدیر عامل مرکز نوآوری لنسر شریف افزود: ما سه نوع آموزش حضوری، آنلاین و آفلاین داریم که آموزش آفلاین مجموعه ما برای همه دانش آموزان ۷ تا ۱۷ ساله رایگان است و پشتیبان‌های آموزشی برای سوال‌ها و یا مشکلات دانش آموزان در دسترس آن‌ها هستند و همچنین در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر دانش‌آموز تحت پوشش آموزش مجموعه ما قرار دارند.

وی یادآور شد: ما در این مرکز استعدادیابی و اختلالات یادگیری شرکت کنندگان را مورد سنجش قرار می‌دهیم و برای هر دانش آموز پرونده سلامت تشکیل می‌شود که محتواهای آموزشی مخصوص هر دانش آموز را تهیه و ارسال می‌کنیم.

دانش پژوه در پایان خاطر نشان کرد: تفاوت مرکز ما با مراکز دیگر در روش آموزش است به طوری که نقشه راه آموزش مختص با استعداد هر دانش آموز و متناسب با وضعیت سنی متفاوت است.

کد مطلب 6087492

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