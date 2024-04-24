به گزارش خبرنگار مهر، رامبد دانش پژوه، مدیرعامل مرکز نوآوری دانش آموزی لنسر شریف مستقر در ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف در نشست خبری در خصوص مأموریت این سازمان گفت: ما به دنبال کشف دانش آموزان در رشته‌های برنامه نویسی، رباتیک و هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت زندگی آنان و آمادگی آن‌ها برای ورود به دنیای فریلنسری (آزادکاری) و پیوند دانش‌آموزان برنامه‌نویس با شرکت‌های خصوصی و دولتی هستیم.



وی با بیان اینکه این شرکت عضو ناحیه نوآوری دانشگاه شریف است، گفت: هر دانشگاه مجموعه نوآوری مختص خود را دارد که این شرکت‌ها باید تاییدیه هر دانشگاه را داشته باشند و ما تاییدیه دانشگاه شریف را داریم.

وی ادامه داد: از ۱۲۰۰ دانش آموز ،۶۰۰ دانش آموز فارغ التحصیل داشتیم که از این تعداد ۸۰ نفر آزمون بین‌الملل فریلنسری داده‌اند.

مدیرعامل لنسر شریف تصریح کرد: برنامه نویسی اینترنت اشیا، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، هوش مالی، کامپیوتر، برنامه نویسی تلفن همراه از جمله مهارت‌هایی است که در این مرکز آموزش داده می‌شود و همچنین برای آموزش این مهارت‌ها حدود ۳ سال زمان باید طی شود.

وی ادامه داد: ما در این مجموعه برای اینکه بتوانیم انگیزه دانش‌آموزان برای آموزش دیدن را به سطح بالاتری ببریم از روش‌هایی مانند موسیقی و ورزش استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل مرکز لنسر شریف خاطر نشان کرد: در ۱۴ اردیبهشت سومین دوره مسابقات دانش آموزی به تعداد ۲۱۵۰ دانش آموز از سراسر کشور در رشته‌های رباتیک، برنامه نویسی و برنامه نویسی سخت افزار برگزار می‌شود که این ایونت در دانشگاه شریف برگزار می‌شود.

مدیر عامل مرکز نوآوری لنسر شریف افزود: ما سه نوع آموزش حضوری، آنلاین و آفلاین داریم که آموزش آفلاین مجموعه ما برای همه دانش آموزان ۷ تا ۱۷ ساله رایگان است و پشتیبان‌های آموزشی برای سوال‌ها و یا مشکلات دانش آموزان در دسترس آن‌ها هستند و همچنین در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر دانش‌آموز تحت پوشش آموزش مجموعه ما قرار دارند.

وی یادآور شد: ما در این مرکز استعدادیابی و اختلالات یادگیری شرکت کنندگان را مورد سنجش قرار می‌دهیم و برای هر دانش آموز پرونده سلامت تشکیل می‌شود که محتواهای آموزشی مخصوص هر دانش آموز را تهیه و ارسال می‌کنیم.

دانش پژوه در پایان خاطر نشان کرد: تفاوت مرکز ما با مراکز دیگر در روش آموزش است به طوری که نقشه راه آموزش مختص با استعداد هر دانش آموز و متناسب با وضعیت سنی متفاوت است.