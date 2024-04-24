قیمت سکه و طلا امروز ۵ اردیبهشت؛ تداوم کاهش قیمت سکه در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات روز گذشته (۴ اردیبهشت) در بازار طلای تهران نسبت به معاملات امروز (۵ اردیبهشت) با افت ۵۰۰ هزار تومانی به ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی دیروز، ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.

امروز نیم سکه با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ربع سکه بدون تغییر در کانال ۱۵ میلیون تومان به فروش رفت.

قیمت سکه گرمی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دادوستد شد که نسبت به روز گذشته ۱۰۰ هزار تومان کاهش را ثبت کرد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران سه میلیون و ۵۱۹ هزار تومان فروخته شد که نسبت به قیمت پایانی دیروز ۴۴ هزار تومان کاهش را تجربه کرد.

بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز ۲ هزار و ۳۱۸ دلار رسید.