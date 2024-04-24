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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۱۰

در یک نشست صورت می پذیرد؛

بازخوانی تحلیلی زمینه‌های سیاسی اجتماعی در تدبرگرایی معاصر

بازخوانی تحلیلی زمینه‌های سیاسی اجتماعی در تدبرگرایی معاصر

نشست علمی بازخوانی تحلیلی زمینه‌های سیاسی اجتماعی در تدبرگرایی معاصر با همکاری دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی بازخوانی تحلیلی زمینه‌های سیاسی اجتماعی در تدبرگرایی معاصر با همکاری دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست عبدالهادی فقهی زاده دکترای علوم قرآن و حدیث و هیأت علمی دانشگاه تهران که از برگزار کنندگان همایش ملی «جریان‌شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیت‌های اجتماعی آن در ایران معاصر» است به ایراد سخنرانی بپردازد و دبیر علمی نشست حجت‌الاسلام حسین صدیقی است.

زمان برگزاری شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۲۱ خواهد بود.

علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی و از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 6087573
فاطمه علی آبادی

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