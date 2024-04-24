به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی بازخوانی تحلیلی زمینههای سیاسی اجتماعی در تدبرگرایی معاصر با همکاری دانشگاه تهران برگزار میشود.
در این نشست عبدالهادی فقهی زاده دکترای علوم قرآن و حدیث و هیأت علمی دانشگاه تهران که از برگزار کنندگان همایش ملی «جریانشناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیتهای اجتماعی آن در ایران معاصر» است به ایراد سخنرانی بپردازد و دبیر علمی نشست حجتالاسلام حسین صدیقی است.
زمان برگزاری شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۲۱ خواهد بود.
علاقمندان میتوانند به صورت مجازی و از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.
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