به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۴ فوتسال آسیا امروز چهارشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ تیم‌های ملی ایران و قرقیزستان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۶ بر یک ایران به پایان رسید.

گل‌های ایران در این نیمه را بهروز عظیمی و سالار آقاپور، سعید احمدعباسی، اصغر حسن زاده و مهدی کریمی (۲ گل) به ثمر رساندند.

شاگردان وحید شمسایی در این بازی با ترکیب اولیه باقر محمدی، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، بهروز عظیمی و سالار آقاپور به میدان رفتند. سعید مؤمنی، علی خلیل‌وند، سعید احمد عباسی، علیرضا رفیعی پور، محمدرضا سنگ سفیدی، اصغر حسن زاده‌، مسلم اولادقباد، علی اکرمی و مسعود یوسف هم دیگر نفرات ایران روی نیمکت بودند.‌

نیمه اول

تیم ملی ایران در این دیدار هم همچون دیگر دیدارهای این دوره از مسابقات بازی را تهاجمی آغاز کرد و توپ و میدان را در اختیار داشت و قرقیزستان هم همانطور که پیش‌بینی می‌شد با دفاع فشرده در یک سوم دفاعی تلاش کرد مانع از فرو ریختن دروازه شود و بیشتر چشم به ضدحملات دوخته بود.

تیم ایران در ۵ دقیقه نخست بازی فرصت‌های خوبی روی دروازه حریف ایجاد کرد اما واکنش سریع دروازه بان قرقیزستانی و کمک تیر دروازه مانع از فرو ریختن دروازه قرقیزستان شد.

تلاش‌های شاگردان شمسایی در هشتمین دقیقه بازی به نتیجه رسید و بهروز عظیمی با یک ضربه تماشایی موفق شد قفل دروازه قرقیزستان را باز کند.

اما غفلت مدافعان تیم ملی باعث شد بازیکنان قرقیزستان در نهمین دقیقه بازی به وسیله «آمانبائف» گل تساوی را به ثمر برسانند.

در دقیقه ۱۰ تیم ملی ایران صاحب یک ضربه آزاد از پشت محوطه جریمه قرقیزستان شد و «سالار آقاپور» موفق شد به زیبایی و با یک شوت تماشایی دروازه قرقیزستان را باز کند.

در ادامه هم حملات دو تیم به نتیجه نرسید تا نیمه اول با نتیجه ۲ بر یک به سود ایران به پایان برسد.

نیمه دوم

با آغاز نیمه دوم تیم ملی ایران همچنین تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۲۴ سعید احمدعباسی موفق شد سومین گل ایران را هم به ثمر برساند.

در دقیقه ۲۶ هم مهدی کریمی از روی پاس زیبای اصغر حسن زاده توانست چهارمین گل تیم ملی را وارد دروزاه حریف کند.

در دقیقه ۳۶ باز هم مهدی کریمی بود که ایران را برای بار پنجم صاحب گل کرد.

در حالی که تیم ملی ایران کاملاً برتر از حریف بود در دقیقه ۳۸ صاحب یک ضربه پنالتی شد و اصغر حسن زاده به زیبایی و برای پار ششم دروازه قرقیزستان را باز کرد.

این دیدار در نهایت با نتیجه ۶ بر یک به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید تا شاگردان شمسایی علاوه بر کسب مجوز جام جهانی ۲۰۲۴ ازبکستان راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

تیم قرقیزستان هم برای صعود به دیدار نهایی چشم انتظار دیدار تیم‌های ازبکستان برابر ویتنام خواهد بود. ۴ تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌ها راهی جام جهانی می‌شوند اما از آنجا که ازبکستان به عنوان میزبان جام جهانی جواز حضور در این مسابقات را به صورت پیش فرض کسب کرده است در صورتی که این تیم بتواند از سد ویتنام عبور کند تیم‌های بازنده مرحله یک چهارم نهایی در دیدارهای پلی آف به مصاف هم می‌روند تا سهمیه چهارم آسیا مشخص شود.

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی به شرح زیر است:

چهارشنبه ۵ اردیبهشت:

* تاجیکستان ۲ - افغانستان یک

* ایران ۶ - قرقیزستان یک؛ ساعت

* تایلند - عراق؛ ساعت ۱۴:۳۰

* ازبکستان - ویتنام؛ ساعت ۱۷:۳۰

در مرحله نیمه نهایی تیم فوتسال تاجیکستان به مصاف برنده دیدار تایلند و عراق می‌رود. تیم ملی ایران هم با برنده بازی ازبکستان و ویتنام با هم دیدار خواهند کرد.

اما اگر ازبکستان برابر ویتنام به برتری برسد:

در مرحله پلی آف، تیم ملی افغانستان به مصاف بازنده دیدار تایلند و عراق می‌رود. قرقیزستان هم با تیم ملی ویتنام دیدار خواهد کرد.

برنده این دیدارها هم فینال پلی آف را برای تعیین یک سهمیه آسیا در جام جهانی برگزار می‌کنند.