به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه کشور با صدور اطلاعیهای از محدودیتهای ترافیکی از امروز چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت تا شنبه ۰۸ اردیبهشت ماه در جادههای کشور خبر داد.
محدودیت تردد موتورسیکلت
تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز چهارشنبه تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الی ساعت ۰۶۰۰ روز شنبه تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.
تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
محدودیت محور کرج – چالوس
تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج- چالوس کماکان ممنوع میباشد.
روز جمعه تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه در به شرح ذیل اعلام میشود:
- از ساعت ۱۴۰۰ آزادراه تهران شمال اعمال محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس انجام میشود.
- از ساعت ۱۵۰۰ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد به صورت کامل.
- از ساعت ۱۷۰۰ از مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه اجرا میگردد. (شمال به جنوب)
- از ساعت ۲۴۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزنآباد مسیر دوطرفه میشود.
- تردد از مسیر جاده قدیم کرج چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد میباشد.
تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۲۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
محور هراز:
الف- تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.
ب- تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۴۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ و همچنین از ساعت ۰۶۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه تاریخهای ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ از محور هراز ممنوع است.
ج- در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی روز جمعه تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بلعکس انجام خواهد شد.
مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با شماره تلفن ۱۲۰ و ۸۸۲۵۵۵۵۵۵ (ده خط) به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور و امداد رسانی احتمالی به هموطنان عزیز کشورمان میباشد. در سایت www.rahvar۱۲۰.ir آخرین اطلاعات ترافیکی قابل دسترس است.
شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور است.
در سایت www.۱۴۱.ir آخرین اطلاعات ترافیکی قابل دسترس است.
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