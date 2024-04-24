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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۰۵

رئیس ستاد انتخابات کشور:

۹۰ داوطلب در دور دوم برای تصاحب ۴۵کرسی مجلس رقابت می کنند

۹۰ داوطلب در دور دوم برای تصاحب ۴۵کرسی مجلس رقابت می کنند

ورامین- رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ۹۰ داوطلب در سطح کشور در دور دوم انتخابات برای تصاحب ۴۵ کرسی مجلس رقابت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی شاهچراغی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری ورامین که با موضوع انتخابات برگزار شد، طی سخنانی گفت: عملیات «وعده صادق» اتفاق بی نظیری بود و هنوز زوایای این عملیات مشخص نشده است.

وی گفت: اخیراً برخی از تحلیلگران آنها به عظمت این عملیات اعتراف می‌کنند و این عملیات با قدرت ایمان انجام گرفت و جامعه استکباری با همه تمهیدات پیش بینی کرده شکست سختی خورد.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: آن چیزی که عملیات وعده صادق را عملی کرد پشتیبانی مردم بود و با همین پشتیبانی همه مشکلات را حل می‌کنیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به آمادگی برگزاری دور دوم در سطح کشور گفت: در مرحله دوم انتخابات در سطح کشور در ۱۵ استان و در ۲۲ حوزه انتخابیه ۹۰ داوطلب برای تصاحب ۴۵ کرسی مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت رقابت می‌کنند و در ورامین برابر قانون انتخابات به دور دوم کشیده شد.

شاهچراغی در پایان گفت: عوامل برگزاری انتخابات در سطح کشور روی انتخاب اعضای شعب و هیأت اجرایی دقت لازم را رعایت کنند که هیچ شائبه وجود نداشته باشد.

کد مطلب 6088186

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