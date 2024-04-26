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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۳

سندرز: یادآوری جنایت های غزه یهودی ستیزی نیست

سندرز: یادآوری جنایت های غزه یهودی ستیزی نیست

سناتور آمریکایی خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونیستی یادآور شد که انتقاد از جنایت های غزه ارتباطی با یهودی ستیزی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سناتور ایالت ورمونت آمریکا گفت: اسرائیل سعی می کند تظاهرات ضدجنگ در غزه را به یهودی ستیزی نسبت دهد.

«برنی سندرز» سناتور آمریکایی خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت وقتی که ۳۴ هزار زن و کودک در غزه کشته شده اند، تظاهرات در دانشگاه های آمریکا یهودی ستیزی نیست.

سندرز خطاب به نتانیاهو اعلام کرد: نه آقای نتانیاهو. یادآوری اینکه در مدت کمی بیش از شش ماه، دولت افراطی شما ۳۴ هزار فلسطینی را کشته و بیش از ۷۷ هزارنفر زخمی کرده که ۷۰ درصد آنها را زنان و کودکان هستند، این یهودی ستیزی یا طرفداری از حماس نیست.

سندرز یادآور شد که نتانیاهو نمی تواند به بهانه یهودستیزی حواس مردم را از جنگ غیراخلاقی در غزه منحرف کند.

نتانیاهو دیروز در واکنش به اعتراضات دانشجویی در آمریکا علیه جنگ در غزه، دانشجویان معترض را اوباش نامیده بود.

کد مطلب 6089164

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